“Bailando sobre hielo” (en inglés: “Finding Her Edge”) es la serie de drama romántico juvenil que llega a Netflix con una interesante combinación: el encuentro del mundo patinaje artístico de alto rendimiento con un triángulo amoroso que nos recuerda a los clásicos de Jane Austen. Así, basada en la novela homónima de Jennifer Iacopelli—publicada en el 2022—, esta ficción de 8 episodios promete conquistar a quienes disfrutaron de títulos como “El verano en que me enamoré” y “Mi vida con los chicos Walter”.

Vale precisar que la inspiración detrás del libro original surgió de dos fuentes principales: el desempeño de Tessa Virtue y Scott Moir durante los Juegos Olímpicos de Invierno del 2018, y la intención de la autora de hacer una reinterpretación de “Persuasión” de Jane Austen.

La dirección de la serie de Netflix, por su parte, está a cargo de Shamim Sarif y Jacqueline Pepall, mientras que el equipo de guionistas incluye a Shelley Scarrow, Sabrina Sherif, Jacqueline Pepall y Jeff Norton, quien también se desempeña como showrunner y productor ejecutivo.

LA SINOPSIS DE “BAILANDO SOBRE HIELO”

“Bailando sobre hielo” narra la historia de Adriana Russo (Madelyn Keys), una talentosa patinadora de 17 años que entrena arduamente junto a Brayden Elliott (Cale Ambrozic), su nuevo compañero deportivo.

Resulta que ella pertenece a una familia legendaria en el patinaje artístico, pero su legado peligra cuando la icónica pista Russo enfrenta problemas económicos derivados del estilo de vida extravagante de su padre.

Entonces, para asegurar un patrocinio crucial que salve la pista familiar, Adriana y Brayden deciden fingir un romance fuera del hielo.

Y, para su buena suerte, el plan empieza a funcionar: los patrocinadores y las redes sociales compran la historia de la pareja perfecta.

Sin embargo, la situación se complica cuando Freddie O’Connell (Olly Atkins), expareja deportiva de Adriana y su primer amor, regresa a aquel centro de entrenamiento.

EL TRÁILER DE LA SERIE “BAILANDO SOBRE HIELO”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “BAILANDO SOBRE HIELO”

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Bailando sobre hielo”:

Madelyn Keys como Adriana Russo , la protagonista atrapada entre dos amores y la presión de mantener vivo el legado familiar.

Cale Ambrozic como Brayden Elliott, el nuevo compañero de patinaje de Adriana.

Olly Atkins como Freddie O'Connell, el primer amor de Adriana y su antigua pareja de patinaje.

Alexandra Beaton como Elise Russo, la hermana mayor de la familia Russo

Alice Malakhov como Maria Russo, la hermana menor

Harmon Walsh como Will Russo

Millie Davis como Riley Monroe

¿CUÁNDO SE ESTRENA “BAILANDO SOBRE HIELO”?

“Bailando sobre hielo” llega a Netflix el jueves 22 de enero del 2026, con todos sus capítulos disponibles simultáneamente a nivel mundial.

Por lo tanto, para disfrutar de la producción desde entonces, asegúrate de contar con una suscripción activa a la popular plataforma de streaming de la “N” roja.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$7.99 al mes

US$7.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$17.99 al mes

US$17.99 al mes Premium: US$24.99 al mes

El póster de "Bailando sobre hielo", serie que explora los géneros drama y romance a lo largo de su trama (Foto: Netflix)