La heredera de una dinastía de patinaje artístico en decadencia, Adriana Russo (Madelyn Keys), es la protagonista de “Bailando sobre hielo” (“Finding Her Edge” en su idioma original), donde debe fingir un romance con su nuevo compañero Brayden Elliott (Cale Ambrozic) para asegurar un patrocinador crucial y la victoria en el campeonato mundial. Pero esta comedia romántica de Netflix ¿se basa en una historia real?

La comedia dirigida por Shamim Sarif y Jacqueline Pepall a partir del guion de Shelley Scarrow, Sabrina Sherif, Jacqueline Pepall y Jeff Norton, cuenta con un elenco principal conformado por Madelyn Keys, Cale Ambrozic, Olly Atkins, Alexandra Beaton, Alice Malakhov, Millie Davis y Harmon Walsh.

“Bailando sobre hielo”, que tiene ocho episodios y cuenta con Norton, Josh Scherba, Stephanie Betts y Angela Boudreault como productores ejecutivos, se grabó en Ontario, Canadá, con lugares de rodaje que incluyen Orillia, Barrie y Wasaga Beach.

Madelyn Keys y Cale Ambrozic son los protagonistas del drama romántico "Bailando sobre hielo", basado en la novela homónima de Jennifer Iacopelli (Foto: Netflix)

“BAILANDO SOBRE HIELO” ¿SE BASA EN UNA HISTORIA REAL?

Aunque “Finding Her Edge” no se basa en una historia de la vida real, se trata de la adaptación de la novela homónima de Jennifer Iacopelli, autora estadounidense de novelas románticas juveniles, conocida principalmente por sus historias centradas en mujeres deportistas.

Jennifer Iacopelli ha mencionado que la historia de su libro es una especie de “retelling” (una nueva versión) de la novela “Persuasión” de Jane Austen, donde la protagonista lidia con el regreso de un antiguo amor al que fue obligada a renunciar en el pasado. No obstante, su obra se ambienta en el competitivo y glamuroso mundo del patinaje artístico.

Sin embargo, se especula que la autora de “Bailando sobre hielo” también se inspiró en una historia de la vida real para crear su novela. Específicamente, en el intenso enfoque de los medios sobre los bailarines de hielo canadienses Tessa Virtue y Scott Moir en 2018.

Además, elementos reales del patinaje artístico son parte de la serie, ya que Jennifer Iacopelli no solo es bibliotecaria, sino una gran fanática de los deportes. De hecho, en otro de sus libros, “Break the Fall”, retrata la presión psicológica y física a la que se enfrentan las que participan en la gimnasia rítmica.

Por otro lado, mientras en la novela de Iacopelli se enfoca casi exclusivamente en la perspectiva de Adriana, en la serie de Netflix también se muestra más de sus hermanas, Elise Russo (Alexandra Beaton) y Maria Russo (Alice Malakhov).

Olly Atkins asume el papel de Freddie O'Connell y Madelyn Keys asume el papel de Adriana Russo en el drama romántico "Bailando sobre hielo" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “BAILANDO SOBRE HIELO”?

“Bailando sobre hielo” se estrenará el jueves 22 de enero de 2025 en Netflix, por lo tanto, para ver el nuevo drama romántico solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.