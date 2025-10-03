Netflix sorprende con “Monster: The Ed Gein Story”, la nueva serie de Ryan Murphy que explora los orígenes y los traumas de uno de los asesinos más infames de Estados Unidos. Esta producción, que profundiza en los hechos macabros de la vida de Gein, revela cómo una infancia marcada por el control extremo de su madre, Augusta Gein, y el aislamiento, fue clave en el desarrollo del psicópata que inspiró a personajes icónicos del cine como “Norman Bates” en “Psicosis” y “Leatherface” en “La masacre de Texas”.

A través de relatos de expertos y reconstrucción histórica, “Monster: The Ed Gein Story” ofrece una visión escalofriante de cómo la mente de Gein, conocido como el “Carnicero de Plainfield”, se fue moldeando desde sus primeros años. Desde el ambiente religioso opresivo, la influencia de Augusta y la ausencia de su padre alcohólico, hasta la obsesión de Ed por mantener intacta la habitación de su madre tras su muerte, la serie deja ver cómo el pasado familiar y la enfermedad mental condujeron a las atrocidades que conmocionaron al mundo.

¿CUÁL FUE LA INFANCIA DE ED GEIN SEGÚN “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

Ed Gein tuvo una infancia profundamente marcada por Augusta Gein, su madre, una mujer estricta, religiosa y dominante, que lo alejó del contacto social y le inculcó miedo al mundo. La obsesión de Ed por su madre y su ambiente de aislamiento rural contribuyeron a su desarrollo psicológico anómalo. Tras la muerte de Augusta, Ed mantuvo su habitación intacta y desarrolló conductas aberrantes, como desenterrar cadáveres de mujeres que se parecían a ella, lo que desencadenó sus crímenes y la creación de objetos macabros a partir de restos humanos.

“Los expertos han planteado la hipótesis de que su comportamiento tirano afectó a Ed y le provocó un complejo de Edipo. Al llegar a la edad adulta, Ed nunca tuvo citas, y su obsesión malsana con su madre se intensificó, hasta llegar a un extremo repugnante”, dice Biography.

Esta infancia traumática, según la serie, explicaría la conducta y los crímenes de Gein. La incapacidad de Ed para socializar, la ausencia de referencia paterna y el exceso de tareas domésticas bajo vigilancia materna reforzaron el apego patológico y una visión distorsionada de la realidad.

¿CÓMO VER “MONSTER: THE ED GEIN STORY”?

Los 8 episodios de “Monster: The Ed Gein Story” llegan a Netflix el viernes 3 de octubre del 2025. Para poder ver la serie, debes estar suscrito a la plataforma.