“Made in Korea” es una serie surcoreana de Hulu y Disney+ que narra la historia de Baek Ki-tae (Hyun Bin), un astuto y ambicioso agente de la Agencia Central de Inteligencia de Corea (KCIA) que controla en secreto redes comerciales ilícitas para acumular poder y riqueza. Tras un incidente, el fiscal Jang Gun Young (Jung Woo-sung) hace todo lo posible para detenerlo. ¿Quieres conocer más detalles sobre la nueva producción?

El drama histórico de acción y suspenso fue dirigido por Woo Min-ho a partir del guion de Park Eun-gyo y Park Joon-suk y protagonizado por Hyun Bin y Jung Woo-sung. Antes del estreno de la primera temporada, se confirmó que tendrá una segunda entrega.

El elenco principal de “Made in Korea”, que contó con un presupuesto de 72 000 millones de wones, lo completan Woo Do-hwan, Cho Yeo-jeong, Seo Eun-soo, Won Ji-an, Jung Sung-il, Roh Jae-won, Park Yong-woo, Kang Gil-woo, Lily Franky, Cha Hee, Lee Joo-yeon, Lee Hyun-kyun y Lee Kyu-hoe.

Jung Woo-sung y Hyun Bin son los protagonistas de la serie surcoreana "Made in Korea", dirigida por Woo Min-ho (Foto: Disney+)

SINOPSIS DE “MADE IN KOREA”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Disney+, “Made in Korea” se ambienta en la Corea del Sur de los años setenta y sigue a “un hombre decidido a alcanzar la cima de la riqueza y el poder que lleva una doble vida: agente de la KCIA de día y peligroso empresario de noche. Tenaz e imparable, se enfrenta a un fiscal dispuesto a arriesgarlo todo con tal de hacerlo caer.”

¿CÓMO VER “MADE IN KOREA”?

Los dos primeros episodios de “Made in Korea” se estrenaron el 24 de diciembre de 2025 en Disney+. Cada semana se emitirán nuevos episodios hasta el 14 de enero del 2026.

Por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo necesitas una suscripción a dicha plataforma de streaming.

TRÁILER DE “MADE IN KOREA”

REPARTO DE “MADE IN KOREA”

Hyun Bin como Baek Ki-tae

Jung Woo-sung como Jang Geon-young

Woo Do-hwan como Baek Ki-hyeon

Cho Yeo-jeong como Bae Geum-ji

Seo Eun-soo como Oh Ye-jin

Won Ji-an como Choi Yu-ji/Yuji Ikeda

Jung Sung-il como Cheon Seok-joong

Roh Jae-won como Pyo Hak-soo

Park Yong-woo como Hwang Guk-pyeong

Kang Gil-woo como Kang Dae-il

Lily Franky como Osamu Ikeda

Cha Hee como Baek So-young

Lee Joo-yeon como Jang Hye-eun

Lee Hyun-kyun

Lee Kyu-hoe

El póster de "Made in Korea", serie escrita por Park Eun-gyo y Park Joon-suk, y dirigida por Woo Min-ho (Foto: Hive Media Corp / Disney+)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “MADE IN KOREA”?

La primera temporada de “Made in Korea”, que cuenta con Kim Won-guk como productor, tiene seis episodios.

¿DÓNDE SE GRABÓ “MADE IN KOREA”?

“Made in Korea”, producida por la compañía Hive Media Corp, se grabó en Corea, Japón (un mes en Kōbe, elegida porque conserva abundantes vestigios de la década de los 70) y Tailandia.