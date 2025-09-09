Si buscas un k-drama que mezcle acción trepidante, giros políticos y una carga emocional intensa, entonces “Polaris: La conspiración” (título original 북극성) debería estar en tu lista. Esta producción exclusiva de Disney+ y Hulu ha llamado la atención desde antes de su estreno, gracias a un reparto estelar y a una trama impactante que ya ha establecido récords en la industria.

Y es que “Polaris” no es una serie cualquiera: es el proyecto coreano más ambicioso de Disney+ hasta la fecha, con un presupuesto alrededor de US$50 millones. Está dirigida por Kim Hee-won y escrita por Jeong Seo-kyeong, el mismo dúo que trabajó en “Little Women”. Además, cuenta con actores de renombre como Jun Ji-hyun, Gang Dong-won, John Cho y Kim Hae-sook, entre muchos otros.

Póster oficial de la serie "“Polaris: La conspiración”, también conocida como "Tempest" en inglés (Foto: Disney+)

¿DE QUÉ TRATA “POLARIS: LA CONSPIRACIÓN”?

La trama de “Polaris: La conspiración” gira en torno a Seo Mun-ju (interpretada por Jun Ji-hyun), una exembajadora de Corea del Sur ante las Naciones Unidas, que ha sido reconocida por su integridad, inteligencia y capacidad de negociación. Junto a ella aparece Baek San-ho (Gang Dong-won), un misterioso agente internacional con un pasado completamente desconocido.

Ambos personajes se ven involucrados en la investigación de un ataque mortal que amenaza con desestabilizar toda la región de la Península Coreana. A medida que indagan más profundo, se topan con una red de conspiraciones que involucran a altos funcionarios de gobiernos, agencias de inteligencia e incluso la intervención de potencias extranjeras.

ACTORES Y PERSONAJES

Jun Ji-hyun regresa a la pantalla chica con un personaje fuerte, inteligente y profundamente humano. Su papel como Seo Mun-ju es el alma de la historia: una mujer que, más allá de sus logros diplomáticos, enfrenta una lucha interna con su propia identidad y decisiones del pasado.

Por su parte, Gang Dong-won interpreta a Baek San-ho, un exmercenario internacional que parece haberlo perdido todo, excepto su instinto. Su alianza con Mun-ju no será sencilla, pero juntos forman una dupla magnética, de esas que no se olvidan fácilmente.

John Cho como Anderson Miller, subsecretario de Estado de EE. UU.

Michael Gaston como Eagleton, secretario de Defensa de EE. UU.

Spencer Garrett como el presidente de los Estados Unidos.

Kim Hae-sook como la presidenta de Corea del Sur.

Park Hae-joon, Lee Mi-sook, Yoo Jae-myung, y Oh Jung-se completan este abanico de personajes, cada uno con una función clave en el desarrollo de la trama.

Jun Ji-hyun como Seo Mun-ju en la serie "Polaris: La conspiración" (Foto: Disney+)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “POLARIS: LA CONSPIRACIÓN”?

Marca tu calendario, porque el estreno global de Polaris: La conspiración será el miércoles 10 de septiembre de 2025. Ese día se lanzarán los primeros tres episodios en simultáneo a través de Disney+ (internacionalmente) y Hulu (en Estados Unidos).

Después del estreno, la serie continuará con dos episodios nuevos cada miércoles, hasta completar los nueve episodios que conforman la primera temporada.

¿DÓNDE SE PUEDE VER “POLARIS: LA CONSPIRACIÓN”?

La serie estará disponible en Disney+ para el público internacional, incluyendo Latinoamérica, España y otras regiones. En Estados Unidos, Hulu será la plataforma encargada de transmitir la serie, como parte de la expansión del catálogo de contenido coreano en ese país.

Si tienes cuenta en alguna de estas plataformas, podrás disfrutarla en calidad HD, con subtítulos en español e inglés. Y si te gusta verla doblada, Disney suele ofrecer esa opción también, aunque aún no se ha confirmado el reparto de voces para esta producción.

