Netflix vuelve a conquistar el terreno de las series históricas con “House of Guinness”, un drama de época que revive el legado de la familia cervecera más famosa de Irlanda. Aunque la trama se sitúa en Dublín y Nueva York del siglo XIX, los lugares que vemos en pantalla guardan más secretos: la serie fue filmada en varias ciudades del Reino Unido y no en la emblemática cervecería Guinness de Irlanda como muchos espectadores imaginan.

La producción, encabezada por Steven Knight (“Peaky Blinders”), despliega un despliegue visual impresionante en calles, mansiones, castillos e incluso fábricas en Manchester, Liverpool, Cheshire, Bangor y Rotherham. Si alguna vez te preguntaste por qué la cervecería en la pantalla no parece la de Dublín, aquí tienes todos los detalles.

¿DÓNDE FUE FILMADA “HOUSE OF GUINNESS”?

La ilusión de la Irlanda decimonónica fue recreada con maestría en locaciones británicas, donde cada rincón sirvió para construir el universo de los Guinness. Manchester, en el vibrante Northern Quarter, simuló los escenarios neoyorquinos: calles como Tarriff Street, Paton Street, Dale Street y Back Piccadilly fueron clave. En Stockport, la zona de Underbanks representó a la ciudad de Dublín, incluyendo iglesias que sirvieron para las emotivas escenas de funerales.

La majestuosidad de la Casa Iveagh, símbolo de la familia Guinness en Dublín, fue replicada en estudios cinematográficos de Mánchester, y los jardines de la mansión Tatton Park, en Cheshire, aportaron elegancia a las tomas exteriores. Liverpool se sumó con ubicaciones icónicas como St. George’s Hall, el Ayuntamiento y los Stanley Docks, transformados en la cervecería en pantalla, mientras que el Castillo de Penryhn en Bangor personificó Ashford House, la propiedad familiar. También, Magna Rotherham en South Yorkshire acogió las tomas industriales de la fábrica y el taller de Guinness.

El director Tom Shankland reveló que la imposibilidad de filmar en Dublin Brewery se debió a restricciones operacionales y turísticas. “No podíamos lograr el Dublín de 1868 en la cervecería moderna”, contó. Así, el equipo apostó por locaciones auténticas del Reino Unido, consiguiendo una ambientación fiel y cinematográfica.

“House of Guinness” es una de las series más esperadas del otoño en Netflix.(Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “HOUSE OF GUINNESS”?

La serie “La casa Guinness” la puedes ver de manera exclusiva en Netflix. Para ello, debes estar suscrito.