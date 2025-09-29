Tras el inesperado final de “House of Guinness”, la incertidumbre y el debate se apoderan del público: el destino de la familia más influyente de la cervecería irlandesa queda en el aire, mientras crecen las expectativas sobre el futuro de la saga en Netflix. En esta nota te contamos las declaraciones de su creador y otros detalles cruciales.

En medio de lutos, decisiones imposibles y rivalidades, los herederos Guinness luchan por defender y redefinir su legado en la convulsa Dublín de 1860. La primera temporada, marcada por ocho episodios de ambición, política y escándalo, culmina con uno de los cliffhangers más comentados del año: un disparo en plena reunión familiar que deja abiertas todas las preguntas sobre el futuro de los protagonistas. Las redes sociales hierven de teorías y el legado histórico de la serie se proyecta hacia una posible y esperada continuación.

¿HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA DE “LA CASA GUINNESS”?

A pesar del éxito y las expectativas, Netflix todavía no ha renovado oficialmente “House of Guinness” para una segunda temporada. Sin embargo, el creador Steven Knight se ha mostrado claro en entrevistas recientes: “En un mundo perfecto, me gustaría llevar la historia hasta el siglo XX. Hay suficiente material para continuar hasta la década de 1960”, afirmó, insinuando su deseo de narrar varias generaciones de la familia. El final de la primera temporada, con su potente cliffhanger, deja abierta la puerta a la continuación si la recepción del público cumple las expectativas de la plataforma.

Los herederos Guinness deberán enfrentar traiciones y alianzas en busca de conservar su imperio cervecero (Foto: Netflix)

¿QUÉ SABEMOS DE LA TEMPORADA 2 “LA CASA GUINNESS”?

El creador Steven Knight asegura que la vida de los Guinness está llena de polémicas, errores y logros dignos de ser llevados a la pantalla en futuras entregas. El drama seguirá explorando las luchas de poder entre los hermanos y las consecuencias del testamento paterno, enmarcando las tensiones históricas entre Irlanda y el Reino Unido, el auge de la industria cervecera y la evolución de la familia en la alta sociedad europea y americana. Knight ya trabaja en otros grandes proyectos, pero la enorme cantidad de material histórico y las ansias del público apuntan a nuevas temporadas.

¿QUIÉNES SERÁN PARTE DEL ELENCO DE LA NUEVA TEMPORADA DE “LA CASA GUINNESS”?

Aunque ningún nombre está confirmado oficialmente, el elenco principal ha manifestado su interés por regresar. En palabras de Anthony Boyle: “Me encantaría volver. Disfruté mucho de los guiones y de trabajar con el equipo. Es una serie de la que estoy muy orgulloso, y si quieren hacerla de nuevo, estaré encantado”. Estos actores seguirían en una secuela.

Anthony Boyle (Arthur Guinness)

Louis Partridge (Edward Guinness)

Emily Fairn (Anne Lee Guinness)

Fionn O’Shea (Ben Guinness)

James Norton (Sean Rafferty)

Jack Gleeson (Byron Hughes)

Niamh McCormack (Ellen Cochrane)