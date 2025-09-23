El universo de Steven Knight, creador de “Peaky Blinders”, vuelve a sacudir la pantalla con una historia de poder, secretos y ambición ambientada en la Irlanda del siglo XIX. Netflix estrenará “House of Guinness” el 25 de septiembre, una épica saga que gira en torno a la icónica familia Guinness y su legendaria cervecería.

La serie promete ser una de las grandes apuestas de la plataforma para 2025, con un elenco encabezado por Anthony Boyle, Louis Partridge y Emily Fairn. Entre intrigas familiares, herencias peligrosas y amores prohibidos, “House of Guinness” abre la puerta a un mundo en el que el poder puede costar sangre y el peso de un apellido puede definir un destino.

¿DE QUÉ TRATA “LA CASA GUINNESS”?

“House of Guinness” sitúa su trama en Dublín de 1868, donde la muerte de Sir Benjamin Guinness deja a sus cuatro herederos al frente de la cervecería más poderosa del mundo. Arthur, Edward, Anne y Ben deberán enfrentar la responsabilidad de mantener vivo el legado de la marca, mientras los secretos familiares amenazan con destrozar tanto los negocios como sus propias vidas.

Steven Knight traslada el espíritu de intriga y ambición de “Peaky Blinders” a un escenario de mansiones señoriales y callejones dublineses, al tiempo que abre la discusión sobre poder, herencia y la temprana modernidad de Irlanda. “Esta es la historia de una familia naturalmente salvaje, atrapada entre el deber y la pasión”, explica el creador.

“House of Guinness” llega para convertirse en una de las series más esperadas del otoño en Netflix.(Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “HOUSE OF GUINNESS”?

La serie “La casa Guinness” la puedes ver de manera exclusiva en Netflix a partir del 25 de septiembre de 2025. Si ya estás suscrito, puedes activar la opción de la campana para recibas la alerta de estreno.

MIRA EL TRÁILER DE “HOUSE OF GUINNESS”

REPARTO “LA CASA GUINNESS”

Anthony Boyle como Arthur Guinness

Louis Partridge como Edward Guinness

Emily Fairn como Anne Guinness

Fionn O’Shea como Ben Guinness

James Norton como Sean Rafferty

Danielle Galligan, Niamh McCormack, Michael McElhatton y Jack Gleeson en roles destacados.