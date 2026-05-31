Los k-dramas médicos suelen atrapar al público desde los primeros minutos, y “Doctor on the Edge” aterriza en pantalla con una mezcla hecha a la medida: romance, comedia y un misterio que se activa apenas el protagonista llega a un lugar desconocido. Así, la nueva serie coreana ya genera conversación entre los fans del género. Entonces, si buscas un calendario claro de estreno y las plataformas donde podrás ver la producción cada semana, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Vale precisar que el show televisivo—conocido en su idioma original como 닥터 섬보이 (“Doctor Seomboy”)—es la adaptación del webtoon “Endurance Doctor” del autor Kim Tae-poong.

Asimismo, se trata del último proyecto del actor Lee Jae-wook antes de cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Por otro lado, la producción es de The Studio M, con guion de Kim Ji-soo y la dirección de Lee Myoung-woo, el mismo creador detrás de "El sacerdote furioso" (“The Fiery Priest”), comedia con alma de thriller que acumuló una gran legión de fans.

LA TRAMA DE “DOCTOR ON THE EDGE”

“Doctor on the Edge” narra la historia de Do Ji-ui (Lee Jae-wook), un cirujano plástico que es asignado a Pyeondong-do, una isla remota de Corea del Sur, como médico de salud pública.

Y es que, en ese país, algunos egresados de medicina pueden cumplir el servicio militar trabajando en zonas alejadas.

En la serie, Ji-ui llega sin muchas ganas y, desde su primer día en la isla, empieza a ocurrir cosas extrañas y perturbadoras.

Así, el reto es sobrevivir el año lejos de su vida cómoda mientras descifra los secretos que guarda ese lugar.

Por su parte, la enfermera Yook Ha-ri (Shin Ye-eun), quien también dejó un hospital universitario para trabajar en el centro de salud local, se convierte en su compañera más cercana en ese proceso.

EL TRÁILER DE LA SERIE COREANA “DOCTOR ON THE EDGE”

CALENDARIO DE ESTRENO DE “DOCTOR ON THE EDGE”

“Doctor on the Edge” se compone de 12 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse entre junio y julio del 2026.

Episodio 1: lunes 1 de junio del 2026

lunes 1 de junio del 2026 Episodio 2: martes 2 de junio del 2026

martes 2 de junio del 2026 Episodio 3: lunes 8 de junio del 2026

lunes 8 de junio del 2026 Episodio 4: martes 9 de junio del 2026

martes 9 de junio del 2026 Episodio 5: lunes 15 de junio del 2026

lunes 15 de junio del 2026 Episodio 6: martes 16 de junio del 2026

martes 16 de junio del 2026 Episodio 7: lunes 22 de junio del 2026

lunes 22 de junio del 2026 Episodio 8: martes 23 de junio del 2026

martes 23 de junio del 2026 Episodio 9: lunes 29 de junio del 2026

lunes 29 de junio del 2026 Episodio 10: martes 30 de junio del 2026

martes 30 de junio del 2026 Episodio 11: lunes 6 de julio del 2026

lunes 6 de julio del 2026 Episodio 12 (final): martes 7 de julio del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS CAPÍTULOS DE “DOCTOR ON THE EDGE”?

Los capítulos de “Doctor on the Edge” se lanzan a las 10:00 p.m. (hora de Corea, KST).

De esta manera, al convertir ese horario a otras regiones, la programación de estreno a nivel internacional quedaría de la siguiente forma:

Países Horario Estados Unidos 6:00 a.m. (PT) / 9:00 a.m. (ET) de los lunes y martes México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 a.m. de los lunes y martes Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 a.m. de los lunes y martes Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 a.m. de los lunes y martes Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 a.m. de los lunes y martes España 3:00 p.m. de los lunes y martes

Importante: estos horarios son referenciales, ya que el momento exacto de publicación puede variar ligeramente según la zona y las políticas de actualización de cada plataforma.

¿DÓNDE VER “DOCTOR ON THE EDGE”?

Para el público en Latinoamérica y España, “Doctor on the Edge” está disponible en Disney+ desde el 1 de junio del 2026.

Por lo tanto, quienes cuenten con una suscripción activa a la famosa plataforma de streaming pueden seguir la serie semana a semana conforme se publiquen los nuevos capítulos.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

En Estados Unidos, por otro lado, la serie forma parte del catálogo de Hulu.

"Doctor on the Edge" es una serie coreana de romance médico que mezcla comedia, drama y superación emocional en una misma historia (Foto: KT Studio Genie)