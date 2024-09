El estreno de “Monster: The Lyle and Erik Menendez Story” ha reavivado el debate sobre la culpabilidad de los hermanos Menéndez, condenados a cadena perpetua por asesinar a sus padres. La controversia gira en torno a las acusaciones de abuso sexual que aseguran haber sufrido a manos de su padre, José Menéndez. Mientras algunos creen en su testimonio, otros lo ven como una estrategia para reducir su condena. Años después, las acusaciones de Roy Rosselló, exmiembro de Menudo y presunta víctima de José Menéndez, han sumado más controversia al caso.

Por otro lado, Erik y Lyle Menendez continúan abogando por su liberación, más de 30 años después de ser declarados culpables. El documental de Peacock, “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, también ha puesto el foco en los testimonios que sostienen que José Menendez no solo abusó de sus hijos, sino también de Rosselló, quien ahora se suma a las víctimas del empresario.

Estas revelaciones han planteado nuevas preguntas sobre la justicia y el papel que el abuso infantil pudo haber jugado en el trágico desenlace familiar. ¿Podría este nuevo testimonio cambiar el destino de los hermanos Menendez?

2 de febrero de 1995: Erik (izq.) y Lyle (der.) Menéndez conversando en la sala del tribunal durante una audiencia en Los Ángeles (Foto: KIM KULISH / ARCHIVOS DE AFP / AFP)

LO QUE DIJO ERIK MENENDEZ SOBRE LA DENUNCIA DE ROY ROSSELLÓ

En el documental “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, Erik Menendez se enteró de las nuevas acusaciones de abuso por parte de Roy Rosselló, exmiembro de Menudo, a través de una llamada telefónica con el periodista Robert Rand. A pesar de lo impactante de la noticia, la revelación no fue del todo inesperada para él. “Me siento horrible. Es triste saber que hubo otra víctima de mi padre”, confesó Erik, reflejando su profunda conmoción al saber que su padre, José Menendez, había abusado de más personas además de él y su hermano.

Durante la conversación, Erik también expresó que siempre había esperado que la verdad sobre su padre eventualmente saliera a la luz. “Siempre esperé y creí que un día la verdad sobre mi padre y lo que hizo saldría a la luz y que me creerían”, comentó, recordando el escepticismo que enfrentaron durante el juicio por el asesinato de sus padres. Sin embargo, dejó claro que la manera en que esta verdad emergió, con otro niño afectado por el mismo trauma, le causaba un gran dolor: “Pero nunca deseé que saliera a la luz de esta manera, como resultado del trauma que ha sufrido otro niño. Me pone muy triste”.

Roy Rosselló junto a otros integrantes de Menudo cuando la agrupación estaba activa (Foto: Roy Rosselló / Instagram)

Aunque las acusaciones de Rosselló no fueron una sorpresa total para Erik, sí le sorprendió que alguien se atreviera a hablar después de tantos años, comprendiendo el miedo que su padre infundía en sus víctimas. “Mi padre me dejó en claro que si alguna vez se lo contaba a alguien, me mataría. Mataría a cualquiera a quien se lo contara”, reveló Erik en una desgarradora confesión.

Describió cómo su padre lo obligaba a sentarse frente a un espejo y detallaba las formas en las que le quitaría la vida si rompía el silencio. “Me repetía una y otra vez que me había dado la vida y que me la quitaría”, dijo Erik, añadiendo que, en ese momento, le creyó completamente.

Esta revelación no solo trajo nuevas perspectivas sobre el abuso sufrido por los hermanos Menendez, sino que también abrió una ventana a los secretos más oscuros de la familia Menendez, revelando el miedo y el control que su padre ejercía sobre ellos y, aparentemente, sobre otras víctimas también.

LA RELEVANCIA DEL TESTIMONIO DE ROY ROSSELLÓ

Erik Menendez, en una conversación con el periodista Robert Rand, expresó que aunque las acusaciones de Roy Rosselló le resultan “muy legitimadoras para mí a nivel personal”, no cree que vayan a tener un impacto significativo en su situación legal. A pesar de que estas revelaciones validan lo que él y su hermano habían declarado durante su juicio sobre el abuso que sufrieron a manos de su padre, Erik se mostró escéptico sobre si este nuevo testimonio podría influir en su condena.

“No sé qué significan a nivel legal. Estoy bastante desanimado por el sistema en este momento”, confesó, evidenciando su falta de esperanza en que el sistema judicial considere estas nuevas acusaciones como un factor determinante para su posible liberación.