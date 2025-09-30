David Denman interpreta a Keith Smith desde la segunda temporada de la serie "Peacemaker" (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)
Si estás listo para el próximo giro en la vida de Chris Smith, no te puedes perder el episodio 7 de la temporada 2 de . En ese sentido, en esta nota de Gestión Mix, te contamos cuál es la fecha, la hora y el link oficial para verlo online en la plataforma HBO Max.

Vale precisar que el penúltimo capítulo de la segunda entrega de la producción -protagonizada por John Cena- arranca justo después del anterior episodio.

Así, cuando el padre y el hermano de Chris descubren que es un impostor en su dimensión, se vuelven contra él... mientras que los 11th Street Kids intentan llevarlo de vuelta a casa.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 7 de “Peacemaker” - Temporada 2:

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2

El episodio 02x07 de la producción de DC se estrena el jueves 2 de octubre del 2025, bajo el título “Like a Keith in the Night”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

El capítulo está programado para llegar a HBO Max a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET). Es decir, en países hispanohablantes, respeta el siguiente horario:

PaísesHorarios
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica7:00 p.m.
Perú, Colombia, Panamá, Ecuador8:00 p.m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico9:00 p.m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil10:00 p.m.
España3:00 a.m. del viernes 3 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

Para ver el episodio en streaming, debes contar con una suscripción activa a HBO Max, un dispositivo compatible con la plataforma y conexión estable a internet.

Con eso en consideración, puedes ingresar -sin problemas- al del show televisivo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

El octavo y último capítulo de la temporada 2 de “Peacemaker”, titulado “Full Nelson”, está programado para estrenarse el próximo viernes 9 de octubre del 2025. O sea, la serie espera poder cerrar su segundo ciclo muy pronto.

FICHA DE DATOS DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

  • Creador: James Gunn
  • Productores ejecutivos: James Gunn, Peter Safran, John Cena
  • Géneros: acción, drama, superhéroes, aventura
  • Duración: 40 minutos por episodio, aproximadamente
  • Plataforma: HBO Max
  • Idioma original: inglés
  • Reparto principal: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Robert Patrick
Jennifer Holland es una de las integrantes del elenco principal de la serie "Peacemaker" (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)
