Si estás listo para el próximo giro en la vida de Chris Smith, no te puedes perder el episodio 7 de la temporada 2 de “Peacemaker”. En ese sentido, en esta nota de Gestión Mix, te contamos cuál es la fecha, la hora y el link oficial para verlo online en la plataforma HBO Max.

Vale precisar que el penúltimo capítulo de la segunda entrega de la producción -protagonizada por John Cena- arranca justo después del anterior episodio.

Así, cuando el padre y el hermano de Chris descubren que es un impostor en su dimensión, se vuelven contra él... mientras que los 11th Street Kids intentan llevarlo de vuelta a casa.

Antes de continuar, mira el tráiler del episodio 7 de “Peacemaker” - Temporada 2:

FECHA DE ESTRENO DEL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2

El episodio 02x07 de la producción de DC se estrena el jueves 2 de octubre del 2025, bajo el título “Like a Keith in the Night”.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

El capítulo está programado para llegar a HBO Max a las 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET). Es decir, en países hispanohablantes, respeta el siguiente horario:

Países Horarios México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 7:00 p.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 8:00 p.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 9:00 p.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 10:00 p.m. España 3:00 a.m. del viernes 3 de octubre

¿CÓMO VER EL EPISODIO 7 DE “PEACEMAKER” - TEMPORADA 2?

Para ver el episodio en streaming, debes contar con una suscripción activa a HBO Max, un dispositivo compatible con la plataforma y conexión estable a internet.

Con eso en consideración, puedes ingresar -sin problemas- al LINK OFICIAL del show televisivo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL FINAL DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”?

El octavo y último capítulo de la temporada 2 de “Peacemaker”, titulado “Full Nelson”, está programado para estrenarse el próximo viernes 9 de octubre del 2025. O sea, la serie espera poder cerrar su segundo ciclo muy pronto.

FICHA DE DATOS DE LA TEMPORADA 2 DE “PEACEMAKER”

Creador: James Gunn

James Gunn Productores ejecutivos: James Gunn, Peter Safran, John Cena

James Gunn, Peter Safran, John Cena Géneros: acción, drama, superhéroes, aventura

acción, drama, superhéroes, aventura Duración: 40 minutos por episodio, aproximadamente

40 minutos por episodio, aproximadamente Plataforma: HBO Max

HBO Max Idioma original: inglés

inglés Reparto principal: John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Robert Patrick

Jennifer Holland es una de las integrantes del elenco principal de la serie "Peacemaker" (Foto: Warner Bros. Television / DC Studios)