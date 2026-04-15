Este miércoles 15 de abril, continúa el desarrollo de los partidos de vuelta de la UEFA Champions League 2026 y es el turno de una de las llaves más esperadas. Mira el partido de Real Madrid vs. Bayern Múnich EN VIVO, desde el Allianz Arena, por la señal de Univisión Deportes y TUDN, que transmitirán el juego para Estados Unidos desde las 3:00 p.m. ET. Los merengues van a Múnich con la obligación de remontar el 1-2 de la ida, una tarea que parece casi titánica en lo que se ha convertido en una fortaleza para los de Kompany.

¡Champions en español! Mira el Real Madrid vs. Bayern Múnich por TUDN y Univisión Deportes EN VIVO. Síguelo por ViX Plus y Fútbol TV online en EE. UU. ¡Toda la pasión del fútbol europeo en tu idioma y en directo hoy! | Crédito: Real Madrid C.F. / Facebook / Composición Mag

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026 en Estados Unidos?

Para ver el partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich a través de TUDN en Estados Unidos, es necesario contar con una suscripción a un servicio de televisión que incluya este canal.

TUDN está disponible en los siguientes operadores:

Dish Latino: canal 856

DIRECTV: canal 464

Además, también puedes acceder a TUDN mediante otros proveedores como Spectrum, aunque en este caso el número de canal puede variar según la ciudad o región del usuario.

¿Cómo ver Univisión EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por Champions League en EE. UU.?

Para seguir el partido entre Real Madrid vs. Bayern Múnich a través de Univision en Estados Unidos, puedes acceder tanto por televisión abierta como por servicios de TV por suscripción. En muchas ciudades, Univision está disponible de forma gratuita con antena digital, aunque su señal depende de la cobertura local. También forma parte de la parrilla de operadores como DIRECTV, Dish, Spectrum y Xfinity, con números de canal que pueden variar según la región.

Otra alternativa es verlo vía streaming mediante Univision NOW, una plataforma oficial que permite acceder a Univision, UniMás y TUDN en vivo desde celular, tablet, PC o Smart TV. Este servicio tiene un costo aproximado de $10.99 mensuales (puede variar) e incluye funciones como pausar la transmisión en vivo, retroceder contenidos y acceder a programación reciente, lo que lo convierte en una opción práctica para no perderse ningún detalle del encuentro.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Bayern Múnich por la Champions League 2026

Fecha : Miércoles 15 de abril de 2026

: Miércoles 15 de abril de 2026 Partido : Real Madrid vs. Bayern Múnich, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League

: Real Madrid vs. Bayern Múnich, por la vuelta de los cuartos de final de la Champions League Horario : 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT

: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT TV y Streaming : TUDN USA y Univisión Deportes

: TUDN USA y Univisión Deportes Lugar: Estadio Allianz Arena, Múnich (Alemania)