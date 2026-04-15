Este miércoles 15 de abril desde las 9:00 pm horario peninsular, 3:00 pm ET y 1:00 pm Tiempo del Centro en CDMX , la mayor rivalidad europea se traslada al Allianz Arena y te decimos dónde ver el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich por la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. Tras el 2-1 de la ida con goles de Harry Kane y Luis Díaz, el Bayern llega imparable después de golear 5-0 en su liga local. Sin embargo, Kylian Mbappé mantiene viva la esperanza merengue y el “ADN Champions” del Madrid promete una batalla épica en tierras alemanas hoy. Para no perderte ni un segundo de este épico enfrentamiento, puedes sintonizar DAZN EN VIVO a través del dispositivo móvil de tu preferencia en USA.

Cómo ver DAZN EN VIVO, Real Madrid vs. Bayern Múnich por vuelta de cuartos de final por Champions League 2026 en Estados Unidos

Para ver el partido Real Madrid vs. Bayern Múnich en Estados Unidos a través de DAZN, debes contar con una suscripción activa a la plataforma. El servicio está disponible en múltiples dispositivos, lo que permite seguir el encuentro en vivo desde cualquier lugar.

Puedes acceder a DAZN mediante:

Aplicación móvil (iOS y Android)

Navegador web en PC o laptop

Smart TV (Samsung, LG, Android TV)

Consolas como PlayStation y Xbox

Una vez suscrito, solo debes ingresar a la plataforma el día del partido y buscar el evento en la sección de fútbol en vivo.

Planes de DAZN en Estados Unidos para ver la UEFA Champions League 2026

DAZN ofrece distintos planes de suscripción en Estados Unidos que permiten acceder a eventos deportivos en vivo, incluyendo partidos de la UEFA Champions League.

Planes disponibles:

Plan mensual flexible



Plan anual (pago mensual)



Plan anual (pago completo)



Plan Ultimate (premium)



Características del servicio:

Transmisión en vivo y contenido bajo demanda

Eventos en múltiples idiomas (incluido español)

Compatible con móviles, Smart TV, PC y consolas

Opciones para pausar, retroceder y ver repeticiones

Con cualquiera de estos planes, podrás seguir el Real Madrid vs. Bayern Múnich y otros grandes partidos del fútbol europeo desde Estados Unidos.

Real Madrid vs. Bayern Múnich: hora, TV y dónde ver la vuelta de cuartos de final de la Champions League 2026

Revisa estos datos claves para ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League entre Bayern Múnich y Real Madrid.

Fecha: Miércoles, 15 de abril de 2026

Miércoles, 15 de abril de 2026 Lugar: Allianz Arena

Allianz Arena Hora: 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT

3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 1:00 p.m. MT / 12:00 p.m. PT Canal TV: DAZN

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