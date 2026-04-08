La emoción de la UEFA Champions League alcanza un nuevo punto de ebullición cuando el Barcelona reciba al Atlético de Madrid en un duelo que promete intensidad de principio a fin . Este esperado choque de ida de cuartos de final se disputará el miércoles 8 de abril, con el majestuoso Spotify Camp Nou como escenario principal, donde ambos equipos buscarán dar el primer golpe en la serie. El encuentro está programado para las 3:00 p.m. (ET), en una jornada que paralizará a los fanáticos del fútbol en Estados Unidos.

Con estilos contrastantes pero la misma ambición de gloria, culés y colchoneros llegan tras superar exigentes eliminatorias, dejando claro que están listos para pelear por el título europeo. La expectativa es máxima por ver a dos gigantes frente a frente en un partido que puede marcar el rumbo de la llave. Si no quieres perderte ningún detalle de este vibrante enfrentamiento, podrás verlo EN VIVO en Estados Unidos a través de Univisión Deportes y TUDN.

🔊 Hansi Flick: "La afición será muy importante. El Spotify Camp Nou debe empujarnos. La conexión que hay es muy especial y mañana necesitaremos todo el apoyo posible" pic.twitter.com/pIYHU5NS9q — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 7, 2026

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League 2026 en Estados Unidos?

Para ver el partido Barcelona vs. Atlético Madrid a través de TUDN en Estados Unidos, es necesario contar con una suscripción a un servicio de televisión que incluya este canal.

TUDN está disponible en los siguientes operadores:

Dish Latino: canal 856

DIRECTV: canal 464

Además, también puedes acceder a TUDN mediante otros proveedores como Spectrum, aunque en este caso el número de canal puede variar según la ciudad o región del usuario.

¿Cómo ver Univisión EN VIVO, Barcelona vs. Atlético Madrid por Champions League en EE. UU.?

Para seguir el partido Barcelona vs. Atlético Madrid a través de Univision en Estados Unidos, puedes acceder tanto por televisión abierta como por servicios de TV por suscripción. En muchas ciudades, Univision está disponible de forma gratuita con antena digital, aunque su señal depende de la cobertura local. También forma parte de la parrilla de operadores como DIRECTV, Dish, Spectrum y Xfinity, con números de canal que pueden variar según la región.

Otra alternativa es verlo vía streaming mediante Univision NOW, una plataforma oficial que permite acceder a Univision, UniMás y TUDN en vivo desde celular, tablet, PC o Smart TV. Este servicio tiene un costo aproximado de $10.99 mensuales (puede variar) e incluye funciones como pausar la transmisión en vivo, retroceder contenidos y acceder a programación reciente, lo que lo convierte en una opción práctica para no perderse ningún detalle del encuentro.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League 2026

Fecha : Miércoles 8 de abril de 2026

: Miércoles 8 de abril de 2026 Partido : Barcelona vs. Atlético Madrid , por la ida de los cuartos de final de la Champions League

: , por la ida de los cuartos de final de la Champions League Horario : 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT

: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT TV y Streaming : TUDN USA y Univisión Deportes

: TUDN USA y Univisión Deportes Lugar: Spotify Camp Nou de Barcelona (España)