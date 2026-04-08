El Spotify Camp Nou se prepara para ser escenario de un partido muy emocionante. Y es que ahí se jugará el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League. ¿Cuándo? Este miércoles 8 de abril. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés.

Es necesario mencionar que el cuadro azulgrana accedió a esta instancia tras superar en el global al Newcastle por 8-3 en los octavos de final, mientras que el conjunto colchonero hizo lo propio al vencer en el global al Tottenham por 7-5. Dicho ello, en definitiva se viene un gran partido para ver.

El partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League este miércoles 8 de abril, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:00 pm

Estados Unidos (CT): 2:00 pm

Estados Unidos (MT): 1:00 pm

Estados Unidos (PT): 12:00 pm

México (CDMX): 1:00 pm

España: 9:00 pm

Puerto Rico: 3:00 pm

República Dominicana: 3:00 pm

Panamá: 2:00 pm

Costa Rica: 1:00 pm

El Salvador: 1:00 pm

Guatemala: 1:00 pm

Honduras: 1:00 pm

Nicaragua: 1:00 pm

Argentina: 4:00 pm

Brasil (Brasilia): 4:00 pm

Uruguay: 4:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 4:00 pm

Bolivia: 3:00 pm

Venezuela: 3:00 pm

Ecuador: 2:00 pm

Perú: 2:00 pm

Colombia: 2:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Atlético Madrid?

Este miércoles 8 de abril se podrá ver el FC Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA, Univision, Univision NOW

México: FOX One

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Francia: Canal+ Foot, myCANAL, Canal+ Live 2

Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: TNT Brasil, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

Nicaragua: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte

República Dominicana: ESPN Norte, Disney+ Premium Norte