El Spotify Camp Nou se viste de gala este miércoles 08 de abril en punto de las 3:00 pm ET / 12:00 pm PT / 9:00 pm (horario peninsular) para un choque de titanes entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. Si buscas dónde ver el Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO en Estados Unidos, la plataforma DAZN es tu mejor aliada para seguir cada jugada por TV y online. Este duelo no es solo por ver quien llega con ventaja al partido de vuelta, sino una oportunidad perfecta para que los culés se cobren la revancha ante los colchoneros de la eliminación en la Copa del Rey o que los rojiblancos amplíen su dominio sobre los azulgranas.

¿Cómo ver DAZN EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético Madrid por ida de cuartos de final de la Champions League 2026?

El precio de DAZN en España para ver la Champions League (y el Plan Fútbol) varía según la modalidad, situándose aproximadamente desde 31,99€/mes con suscripción anual o 44,99€/mes en la suscripción mensual . La plataforma de streaming ofrecerá todos los partidos de la UEFA Champions League 25/26, entre ellos el duelo FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la ida de cuartos de final. A continuación, te compartimos los detalles de las opciones de suscripción:

Plan Fútbol - Anual (Pago Mensual) Plan Fútbol - Mensual Plan Fútbol - Anual (Pago Único) Aproximadamente 31,99€ al mes, comprometiéndote a un año 44,99€ al mes, sin permanencia 351,99€ al año

Estos planes de fútbol suelen incluir la Champions League, el contenido de la Liga, la Serie A, la Bundesliga y la Saudi Pro League, entre otros.

¿Qué otros contenidos están disponibles para ver en DAZN si me suscribo?

Solo hasta este 12 de abril, el Plan Fútbol de DAZN tiene un precio especial de 9,99 euros al mes. Es la oportunidad de oro que esperabas para no perderte ni un solo gol desde la comodidad de tu hogar este 2026. Disfruta de toda la emoción de LALIGA con cinco partidos por jornada, sumado a la Premier League, Serie A y la Bundesliga. El catálogo estrella incluye también la Liga F Moeve y todos los encuentros de LALIGA HYPERMOTION para seguir a tus equipos favoritos. Con esta oferta relámpago, tendrás acceso a lo mejor del fútbol internacional sin tener que pagar de más por suscripciones costosas.

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Si buscas más adrenalina, el Plan Premium es la opción definitiva que integra fútbol, baloncesto y lo mejor de los deportes de motor. Por solo 25,99 euros al mes en suscripción anual, tendrás acceso total a la F1, MotoGP y las mejores ligas mundiales de básquet. Esta oferta especial te permite fraccionar tus pagos para que disfrutes de la velocidad y los encestes sin ninguna preocupación financiera.

¿En qué dispositivos de streaming ver FC Barcelona vs. Atlético Madrid por Champions League 2026 con DAZN?

La cobertura del FC Barcelona vs. Atlético Madrid en DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming: Apple TV, Google Chromescast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Android TV, Roku, SmartCast

FC Barcelona vs. Atlético Madrid: lo que debes saber del partido de ida de cuartos de final de la Champions League 2026

Fecha: Miércoles, 08 de abril de 2026

Miércoles, 08 de abril de 2026 Lugar: Spotify Camp Nou de Barcelona (España)

Spotify Camp Nou de Barcelona (España) Hora: 9:00 p.m. (horario peninsular)

9:00 p.m. (horario peninsular) Canal TV: DAZN

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