Continúa el desarrollo de la Liga de Campeones 2026 y tenemos un partidazo desde el Camp Nou. Este miércoles 8 de abril, mira el juego de FC Barcelona vs. Atlético de Madrid a través de la señal de Movistar Plus en directo, a partir de las 9:00 p.m. hora Peninsular. Los blaugranas y colchoneros vuelven a verse las caras, 4 días después de haber jugado por LaLiga, donde el Barcelona ganó en condición de visitante. Aquí te dejo todos los detalles para ver este minuto a minuto.

¡Directo desde España! Mira dónde televisan el FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por Movistar Plus y Liga de Campeones Online. Sigue el minuto a minuto del fútbol europeo con la mejor calidad de transmisión en español. | Crédito: uefa.com / Composición Mag

¿Cómo ver Movistar Liga de Campeones EN DIRECTO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League?

En España, el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por streaming online?

El partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Hora, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Atlético de Madrid ida por Champions League 2026

Fecha: Miércoles 8 de abril de 2026

Miércoles 8 de abril de 2026 Lugar: Estadio Spotify Camp Nou de Barcelona (España)

Estadio Spotify Camp Nou de Barcelona (España) Horario: 9:00 p.m. España

9:00 p.m. España Canal TV: Movistar Liga de Campeones

Movistar Liga de Campeones Streaming: Movistar Plus