El morbo está servido en la UEFA Champions League 2026 con el quinto enfrentamiento de la temporada entre FC Barcelona y Atlético de Madrid, ahora como rivales en la ida de los cuartos de final. Tras vencer a domicilio 2-1, los azulgranas reciben a los colchoneros este miércoles 08 de abril en punto de las 21:00 (horario peninsular) / 3 pm ET / 2 pm (Tiempo del Centro) con la misión de llegar con ventaja por el pase a las semifinales del torneo. Si estás en México o eres un fanático en EE. UU. buscando la señal mexicana, FOX One es tu canal de TV aliado para no perderte ni un solo instante de este choque de pronóstico reservado, pero si eres de los que prefiere el formato online, FOX Sports App es la plataforma ideal para hacerlo.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la ida de cuartos de final de la Champions League 2026 en México?

El partido de ida entre FC Barcelona y Atlético de Madrid por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Esta señal llegó a México con los derechos para transmitir partidos de la Champions League, Liga MX, Premier League y otras competencias importantes, y se puede ver en vivo por internet desde diferentes servicios de streaming compatibles con dispositivos móviles, Smart TV o navegador.

Para acceder a FOX One en México, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo. Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid?

Si quieres ver partidos como FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO FC Barcelona vs. Atlético de Madrid

Evento : Cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26

: Cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 Partido : FC Barcelona vs. Atlético de Madrid (Partido de ida)

: FC Barcelona vs. Atlético de Madrid (Partido de ida) Fecha : Miércoles, 08 de abril de 2026

: Miércoles, 08 de abril de 2026 Hora : 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 13:00 de Tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : FOX One

: FOX One Lugar: Estádio Spotify Camp Nou, Barcelona (España)