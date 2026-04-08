Sigue por TV y señal online el partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 desde Spotify Camp Nou. (Foto: Composición Gestión Mix)
Sigue por TV y señal online el partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por cuartos de final de la UEFA Champions League 2026 desde Spotify Camp Nou. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Barcelona y Atlético de Madrid se reencontrarán en un duelo que ha ganado intensidad en las últimas semanas. Será el segundo capítulo de una serie de enfrentamientos que, en la temporada 2025-2026, ya ha alcanzado cinco cruces hasta el momento: los cuartos de final de la UEFA Champions League. El juego será este miércoles 8 de abril a partir de las 3:00 pm. ET / 12:00 pm. PT y podrás seguirlo por canale de TV (señal abierta), cable y streaming online desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo.

Los antecedentes de esta temporada favorecen claramente al Barcelona en sus duelos frente al Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana venció por 1-2 en el Metropolitano hace tres días, un resultado que lo dejó muy cerca de conquistar LaLiga; además, en diciembre también se impuso con autoridad por 3−1 en la primera vuelta. Su única derrota en este cruce llegó en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, cuando el equipo de Diego Simeone ganó 4−0, aunque en la vuelta los culés se quedaron a un paso de la final tras firmar un 3−0 que no les alcanzó.

Revisa esta nota para que sepas en qué canal transmiten el Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)
Revisa esta nota para que sepas en qué canal transmiten el Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver FC Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce la lista de canales de TV y streaming oficial para ver el partido de cuartos de final entre FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO HOY, miércoles 8 de abril desde el Spotify Camp Nou.

Región / PaísCanal de TVStreaming oficial principal
EspañaMovistar Liga de Campeones Movistar+ (M+ Liga de Campeones online)
PerúESPN, FOX Disney+, Max, Paramount+, TUDN, DAZN
Colombia / EcuadorESPN, FOX Disney+, Max, Paramount+, TUDN, DAZN
Argentina / Chile / UruguayESPN, FOX Disney+ (Sudamérica)
MéxicoTV de pago local (según operador)Max, Caliente TV
Estados UnidosParamount+, TUDN
CanadáDAZN

¿A qué hora juega FC Barcelona - Atlético Madrid por UEFA Champions League?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona - Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO HOY, miércoles 8 de abril por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026.

País / RegiónHora del partido
España9:00 p. m.
Perú2:00 p. m.
Colombia2:00 p. m.
Ecuador2:00 p. m.
México / Costa Rica1:00 p. m.
Bolivia3:00 p. m.
Venezuela3:00 p. m.
Chile4:00 p. m.
Argentina4:00 p. m.
Uruguay4:00 p. m.
Paraguay4:00 p. m.
Brasil4:00 p. m.
Estados Unidos (Miami, NY, Washington)2:00 p. m.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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