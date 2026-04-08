Barcelona y Atlético de Madrid se reencontrarán en un duelo que ha ganado intensidad en las últimas semanas. Será el segundo capítulo de una serie de enfrentamientos que, en la temporada 2025-2026, ya ha alcanzado cinco cruces hasta el momento: los cuartos de final de la UEFA Champions League. El juego será este miércoles 8 de abril a partir de las 3:00 pm. ET / 12:00 pm. PT y podrás seguirlo por canale de TV (señal abierta), cable y streaming online desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo.
Los antecedentes de esta temporada favorecen claramente al Barcelona en sus duelos frente al Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana venció por 1-2 en el Metropolitano hace tres días, un resultado que lo dejó muy cerca de conquistar LaLiga; además, en diciembre también se impuso con autoridad por 3−1 en la primera vuelta. Su única derrota en este cruce llegó en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, cuando el equipo de Diego Simeone ganó 4−0, aunque en la vuelta los culés se quedaron a un paso de la final tras firmar un 3−0 que no les alcanzó.
¿Cómo ver FC Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO por TV y Streaming Online?
Conoce la lista de canales de TV y streaming oficial para ver el partido de cuartos de final entre FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO HOY, miércoles 8 de abril desde el Spotify Camp Nou.
|Región / País
|Canal de TV
|Streaming oficial principal
|España
|Movistar Liga de Campeones
|Movistar+ (M+ Liga de Campeones online)
|Perú
|ESPN, FOX
|Disney+, Max, Paramount+, TUDN, DAZN
|Colombia / Ecuador
|ESPN, FOX
|Disney+, Max, Paramount+, TUDN, DAZN
|Argentina / Chile / Uruguay
|ESPN, FOX
|Disney+ (Sudamérica)
|México
|TV de pago local (según operador)
|Max, Caliente TV
|Estados Unidos
|—
|Paramount+, TUDN
|Canadá
|—
|DAZN
¿A qué hora juega FC Barcelona - Atlético Madrid por UEFA Champions League?
Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona - Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO HOY, miércoles 8 de abril por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026.
|País / Región
|Hora del partido
|España
|9:00 p. m.
|Perú
|2:00 p. m.
|Colombia
|2:00 p. m.
|Ecuador
|2:00 p. m.
|México / Costa Rica
|1:00 p. m.
|Bolivia
|3:00 p. m.
|Venezuela
|3:00 p. m.
|Chile
|4:00 p. m.
|Argentina
|4:00 p. m.
|Uruguay
|4:00 p. m.
|Paraguay
|4:00 p. m.
|Brasil
|4:00 p. m.
|Estados Unidos (Miami, NY, Washington)
|2:00 p. m.