Barcelona y Atlético de Madrid se reencontrarán en un duelo que ha ganado intensidad en las últimas semanas. Será el segundo capítulo de una serie de enfrentamientos que, en la temporada 2025-2026, ya ha alcanzado cinco cruces hasta el momento: los cuartos de final de la UEFA Champions League. El juego será este miércoles 8 de abril a partir de las 3:00 pm. ET / 12:00 pm. PT y podrás seguirlo por canale de TV (señal abierta), cable y streaming online desde Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo.

Los antecedentes de esta temporada favorecen claramente al Barcelona en sus duelos frente al Atlético de Madrid. El conjunto azulgrana venció por 1-2 en el Metropolitano hace tres días, un resultado que lo dejó muy cerca de conquistar LaLiga; además, en diciembre también se impuso con autoridad por 3−1 en la primera vuelta. Su única derrota en este cruce llegó en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, cuando el equipo de Diego Simeone ganó 4−0, aunque en la vuelta los culés se quedaron a un paso de la final tras firmar un 3−0 que no les alcanzó.

Revisa esta nota para que sepas en qué canal transmiten el Atlético de Madrid - FC Barcelona por la Champions League 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver FC Barcelona - Atlético Madrid EN VIVO por TV y Streaming Online?

Conoce la lista de canales de TV y streaming oficial para ver el partido de cuartos de final entre FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO HOY, miércoles 8 de abril desde el Spotify Camp Nou.

Región / País Canal de TV Streaming oficial principal España Movistar Liga de Campeones Movistar+ (M+ Liga de Campeones online) Perú ESPN, FOX Disney+, Max, Paramount+, TUDN, DAZN Colombia / Ecuador ESPN, FOX Disney+, Max, Paramount+, TUDN, DAZN Argentina / Chile / Uruguay ESPN, FOX Disney+ (Sudamérica) México TV de pago local (según operador) Max, Caliente TV Estados Unidos — Paramount+, TUDN Canadá — DAZN

¿A qué hora juega FC Barcelona - Atlético Madrid por UEFA Champions League?

Conoce los horarios por país para ver el partido entre FC Barcelona - Atlético de Madrid EN VIVO EN DIRECTO HOY, miércoles 8 de abril por los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026.

País / Región Hora del partido España 9:00 p. m. Perú 2:00 p. m. Colombia 2:00 p. m. Ecuador 2:00 p. m. México / Costa Rica 1:00 p. m. Bolivia 3:00 p. m. Venezuela 3:00 p. m. Chile 4:00 p. m. Argentina 4:00 p. m. Uruguay 4:00 p. m. Paraguay 4:00 p. m. Brasil 4:00 p. m. Estados Unidos (Miami, NY, Washington) 2:00 p. m.