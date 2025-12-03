Cruz Azul recibe a Tigres UANL este miércoles 03 de diciembre, a las 7 p.m. (Tiempo del Centro de México); 8 p.m. ET / 5 p.m. PT en la ida de las semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. ¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, celular, PC o tablet? La transmisión oficial irá en vivo y gratis por Azteca Siete (Canal 7 en señal abierta), además de cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY, y el sitio de TV Azteca Deportes Network.
¿Cómo mirar Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Cruz Azul vs. Tigres UANL por Liguilla MX 2025?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Cruz Azul y Tigres UANL por la semifinal de la Liguilla MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Cruz Azul vs. Tigres UANL por la Liguilla MX 2025?
Para ver el partido entre Cruz Azul y Tigres UANL correspondiente a la semifinal de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.
- PC
- Móviles
- Smart TV
- Tablets
Cruz Azul vs. Tigres UANL: horario, TV y dónde ver en vivo por la Liga MX 2025
- Fecha: Miércoles, 03 de diciembre de 2025
- Partido: Cruz Azul vs. Tigres UANL, por la ida de la semifinal de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX
- TV: TV Azteca Siete (Canal 7)
- STREAMING: Azteca Deportes Network
- Horario: 19:00 del Tiempo de Centro de México
- Lugar: Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, México