Cruz Azul enfrenta a Tigres por TV Azteca y Canal 7 EN VIVO. Aprende cómo ver el partido en línea por señal abierta y plataformas digitales. | Crédito: ligamx.net / Composición Mix
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Cruz Azul recibe a Tigres UANL este miércoles 03 de diciembre, a las 7 p.m. (Tiempo del Centro de México); 8 p.m. ET / 5 p.m. PT en la ida de las semifinales de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. ¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, celular, PC o tablet? La transmisión oficial irá en vivo y gratis por Azteca Siete (Canal 7 en señal abierta), además de cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY, y el sitio de TV Azteca Deportes Network.

Cruz Azul vs Tigres, una semifinal que enfrenta a dos equipos que llegan con impulso (Foto: Composición MAG)
¿Cómo mirar Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Cruz Azul vs. Tigres UANL por Liguilla MX 2025?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Cruz Azul y Tigres UANL por la semifinal de la Liguilla MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

  • Canales 107 SD y 607 HD de Dish
  • Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
  • Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
  • Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Cruz Azul vs. Tigres UANL por la Liguilla MX 2025?

Para ver el partido entre Cruz Azul y Tigres UANL correspondiente a la semifinal de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, debes ingresar al sitio web oficial de . También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

  • PC
  • Móviles
  • Smart TV
  • Tablets
El Cruz Azul – Tigres UANL por la Liguilla MX 2025 apunta a ser un partido vibrante. (Foto: Composición Mag)
El Cruz Azul – Tigres UANL por la Liguilla MX 2025 apunta a ser un partido vibrante. (Foto: Composición Mag)

Cruz Azul vs. Tigres UANL: horario, TV y dónde ver en vivo por la Liga MX 2025

  • Fecha: Miércoles, 03 de diciembre de 2025
  • Partido: Cruz Azul vs. Tigres UANL, por la ida de la semifinal de la Liguilla del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX
  • TV: TV Azteca Siete (Canal 7)
  • STREAMING: Azteca Deportes Network
  • Horario: 19:00 del Tiempo de Centro de México
  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, México
