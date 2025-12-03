El Cruz Azul vs. Tigres UANL de este miércoles 3 de diciembre se perfila como uno de los choques más intensos de toda la Liguilla MX 2025. La ida de las semifinales se disputará en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas (hora en México), donde ambos equipos buscarán dar el primer golpe en una serie que promete ser tan cerrada como emocionante. La expectativa es máxima, pues los dos clubes llegan en un momento competitivo ideal y con la ambición de acercarse a la gran final del Apertura 2025.

Tigres arriba inspirado después de firmar una de las remontadas más memorables del torneo. Tras caer 3-0 ante Tijuana en el duelo de ida, los felinos respondieron con un espectacular 5-0 en el Estadio Universitario, impulsados por los dobletes de Nicolás Ibáñez y Juan Brunetta, además del gol de Ozziel Herrera. Ese triunfo no solo revitalizó al plantel, sino que envió un mensaje claro al resto de la liga: Tigres está más vivo que nunca y listo para pelear por el título.

Del otro lado, Cruz Azul llega con confianza tras eliminar a Chivas en un cierre dramático. La Máquina ganó 3-2 gracias al tanto definitorio de Charly Rodríguez y a la falla de penal de Chicharito Hernández en los minutos finales, un momento que terminó inclinando la serie. Con el impulso de ese triunfo y el respaldo de su afición, los cementeros buscarán repetir la fórmula en casa y encaminarse hacia una final que luce más cerca que nunca.

