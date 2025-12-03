El Apertura 2025 entra en su recta más electrizante con un duelo que promete sacudir la Liguilla desde el primer minuto: Cruz Azul vs Tigres , una semifinal que enfrenta a dos equipos que llegan con impulso, confianza y la mira puesta en la gran final. Este miércoles 3 de diciembre, el Estadio Olímpico Universitario será el escenario donde ambos clubes buscarán tomar ventaja en la ida, programada para las 19:00 horas (Centro de México).

La Máquina llega con el ánimo por las nubes después de eliminar a las Chivas en una serie dramática que se definió en los últimos compases del partido. El gol salvador de Charly Rodríguez y el penal que Chicharito Hernández no pudo convertir marcaron el destino del encuentro, confirmando la solidez y determinación del conjunto cementero. Cruz Azul sabe que este es el momento para demostrar que está listo para recuperar su protagonismo en la liga.

Del otro lado, Tigres arriba a la semifinal en modo épico. Los felinos firmaron una de las remontadas más impresionantes del torneo al pasar de una derrota 3-0 ante Tijuana a un contundente 5-0 en el Estadio Universitario, impulsados por los dobletes de Nicolás Ibáñez, Juan Brunetta, y los tantos de Ozziel Herrera y Juan Pablo Vigón. Con ese envión anímico, Tigres quiere dar el primer golpe en territorio capitalino y demostrar que sigue siendo uno de los equipos más peligrosos en instancias decisivas.

¿A qué hora ver EN VIVO el Cruz Azul vs. Tigres UANL por la Liguilla MX 2025?

Para que no te pierdas el partido Cruz Azul vs. Tigres UANL por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025 este miércoles 3 de diciembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

México (CDMX): 7:00 p.m.

Estados Unidos (ET): 8:00 p.m.

Estados Unidos (CT): 7:00 p.m.

Estados Unidos (MT): 6:00 p.m.

Estados Unidos (PT): 5:00 p.m.

Perú y Colombia: 8:00 p.m.

Venezuela y Bolivia: 9:00 p.m.

Argentina, Chile y Brasil: 10:00 p.m.

¿Qué canal transmite EN VIVO el Cruz Azul vs. Tigres UANL por la Liguilla MX 2025?

Este miércoles 3 de diciembre de 2025 se podrá ver el Cruz Azul vs. Tigres UANL por la ida de la semifinal de la Liguilla MX 2025 a través de distintos canales. En México, el duelo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por el Canal 5, TUDN y Vix, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver a través de Univision, TUDN USA y ViX.

Las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs. Tigres UANL

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; Lorenzo Faravelli, Jeremy Márquez, Nacho Rivero; Charly Rodríguez, José Paradela y ‘Toro’ Fernández

Andrés Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Carlos Rotondi; Lorenzo Faravelli, Jeremy Márquez, Nacho Rivero; Charly Rodríguez, José Paradela y ‘Toro’ Fernández Tigres: Nahuel Guzmán; Marco Farfan, Ángel Correa, Fernando Gorriarán, Nicolás Ibañez; André Pierre Gignac, Juan Bruneta, Jesús Garza; Diego Lainez, Rómulo Zanré y Jesús Angulo