Las historias más inesperadas del Mundial suelen ganar fuerza cuando comienzan las eliminatorias. Cabo Verde ya escribió varios capítulos memorables en su primera participación mundialista al sumar puntos frente a España y Uruguay, pero ahora se enfrenta al desafío más grande de todos: la vigente campeona del mundo. Este viernes 3 de julio, Argentina y Cabo Verde se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, en un encuentro que tendrá frente a frente a dos de los nombres propios del torneo: Lionel Messi, máximo goleador de la competición junto a Kylian Mbappé, y el guardameta Vozinha, héroe de la histórica clasificación africana.

El partido comenzará a las 16:00 horas del Tiempo del Centro de México (6:00 p.m. ET / 3:00 p.m. PT) y podrá seguirse en territorio mexicano mediante señal abierta y plataformas digitales. Con Messi, Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul y Enzo Fernández liderando a la Albiceleste, y con una Cabo Verde que ha demostrado una notable capacidad para competir ante selecciones de primer nivel, el cruce promete captar la atención de millones de aficionados.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, celular, computadora o tablet? La transmisión oficial en México estará disponible EN VIVO y GRATIS por TV Azteca 7, además de la cobertura digital de Azteca Deportes, que ofrecerá la señal online para seguir todas las incidencias del encuentro.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Argentina y Cabo Verde correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026. Para seguir la transmisión, solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en televisión abierta o localizar la señal mediante tu operador de televisión de paga.

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¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026?

Para ver el partido entre Argentina y Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ingresa al sitio web oficial de Azteca Deportes desde cualquier navegador. También puedes descargar la aplicación oficial de TV Azteca para seguir la transmisión en directo desde cualquier lugar con acceso a internet.

La plataforma contará con cobertura especial del encuentro, incluyendo previa, alineaciones confirmadas, estadísticas, análisis y seguimiento minuto a minuto.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Viernes 3 de julio de 2026 Partido Argentina vs. Cabo Verde Competición Copa Mundial FIFA 2026 – Dieciseisavos de final TV en México TV Azteca 7 Streaming Azteca Deportes Horario 17:00 horas del Centro de México Hora ET 6:00 p.m. Hora PT 3:00 p.m. Estadio Hard Rock Stadium Ciudad Miami Gardens, Florida, Estados Unidos

La lectura de Noé Yactayo

“La diferencia de experiencia entre ambas selecciones es evidente, pero los Mundiales rara vez se explican únicamente desde la lógica. Argentina llega respaldada por una fase de grupos impecable y por un Lionel Messi que atraviesa uno de los momentos más productivos de su carrera en la Copa del Mundo. Cabo Verde, sin embargo, ya ha demostrado que sabe sobrevivir a partidos largos y que puede competir desde el orden defensivo y la disciplina táctica. El gran reto para la Albiceleste será imponer su jerarquía sin conceder espacios a un rival que ha convertido cada oportunidad en una página histórica para el fútbol africano.”

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)