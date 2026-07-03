Jesús Yupanqui
mailJesús Yupanqui

Argentina, con Lionel Messi, se enfrentará a Cabo Verde hoy viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, por los 16avos de final del Mundial 2026. La Albiceleste está invicta en la Copa del Mundo y es el firme candidato para llevarse el título, por segunda ocasión consecutiva. Además, ‘Leo’ tiene que anotar para mantenerse en lo más alto en la tabla de goleadores del certamen.

El encuentro comenzará a las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador (19:00 en Argentina; 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT) y tendrá a Argentina como el gran favorito para llevarse el triunfo, aunque Cabo Verde demostró ser un equipo muy sólido en la defensa. Ordenado tácticamente y eficaz en el ataque. Para gran parte de Latinoamérica, ESPN y Disney+ Premium ofrecerán la transmisión oficial EN VIVO por televisión y streaming.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Portugal y Croacia para Sudamérica. La cobertura incluirá la previa, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y el relato completo de este compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y programación especial dedicada al torneo.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura mundialista en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa, además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo, los suscriptores tendrán acceso a repeticiones, programas especiales, entrevistas exclusivas, análisis tácticos y cobertura integral de la Copa Mundial FIFA 2026.

Cómo ver ESPN EN VIVO por Internet y Disney+ Premium para seguir el partido Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Cómo ver ESPN EN VIVO por Internet y Disney+ Premium para seguir el partido Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
  • Calidad Full HD
  • Dos dispositivos simultáneos
  • Descargas en dispositivos compatibles

Disney+ Premium

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
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  • Calidad hasta 4K Ultra HD
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  • Cuatro dispositivos simultáneos
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Cabo Verde por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
FechaViernes 3 de julio de 2026
PartidoArgentina vs. Cabo Verde
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)
Hora España00:00 horas (día siguiente)
México (CT)16:00 horas
Estados Unidos (ET/PT)7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT
Perú, Colombia y Ecuador17:00 horas
Chile, Venezuela y Bolivia18:00 horas
Argentina, Uruguay y Paraguay19:00 horas
TV LatinoaméricaESPN y ESPN 2
StreamingDisney+ Premium
EstadioHard Rock Stadium
CiudadMiami, Estados Unidos

Argentina y Cabo Verde juegan por los 16avos de final del Mundial 2026. Con Messi como su máxima figura, los vigentes campeones del mundo saltan al Hard Rock Stadium con la ilusión de seguir haciendo historia. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, ESPN 2 EN DIRECTO y Disney+ Premium ONLINE para no perderte ningún detalle desde Miami.

TV Pública, Telefe, TyC Sports, Telemundo, ESPN y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Cabo Verde por TV y Online | VIDEO
Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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