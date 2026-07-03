Argentina vs. Cabo Verde juegan hoy en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste, con Lionel Messi como su máxima figura, buscará su pase a los octavos ante un rival que tiene hambre de gloria. Es por ello que Scaloni advirtió que no pueden subestimar a nadie; en el fútbol no hay nada escrito y cada partido es una nueva historia.

El emocionante compromiso iniciará a las 00:00 horas de la madrugada del sábado 4 de julio (en territorio español) y 23:00 horas en Islas Canarias. La transmisión EN DIRECTO estará a cargo de DAZN Mundial, una de las plataformas con cobertura completa de la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver DAZN Mundial EN DIRECTO, Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026?

Para seguir el Mundial 2026 en DAZN Mundial, será necesario contar con una suscripción activa a cualquiera de los planes disponibles en la plataforma.

Los aficionados pueden añadir el Mundial a su suscripción mediante un pago único de 19,99 euros y disfrutar del torneo completo desde la fase de grupos hasta la gran final programada para el 19 de julio de 2026.

Argentina, comandada por Lionel Messi, enfrenta a Cabo Verde buscando consolidar su juego. Sepa dónde ver este partido en directo para el territorio español mediante la cobertura oficial de streaming de DAZN Mundial online. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Qué partidos del Mundial 2026 transmite DAZN?

DAZN ofrece los 104 partidos de la Copa Mundial FIFA 2026, incluyendo todos los encuentros de Argentina, las fases eliminatorias, los octavos de final, cuartos de final, semifinales y la gran final del torneo.

Los usuarios podrán acceder tanto a las transmisiones EN DIRECTO como a las repeticiones completas bajo demanda, permitiendo ver los partidos cuando quieran y desde cualquier dispositivo compatible.

¿Cuánto cuesta ver el Mundial 2026 en DAZN?

Los usuarios con una suscripción activa podrán añadir el paquete especial del Mundial y acceder a todos los partidos del campeonato.

Complemento Mundial 2026: 19,99 € (pago único)

¿Qué dispositivos son compatibles con DAZN Mundial?

Los aficionados podrán ver Argentina contra Cabo Verde desde prácticamente cualquier dispositivo con conexión a internet.

Dispositivos compatibles con DAZN

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

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Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

iPhone (iOS)

Teléfonos Android

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Tablets Android

Ordenadores Windows

Ordenadores Mac

Navegadores web compatibles

Consolas PlayStation

Consolas Xbox

Horario, lugar y dónde ver EN DIRECTO Argentina vs. Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Partido: Argentina vs. Cabo Verde

🏆 Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)

📅 Fecha: Viernes 3 de julio de 2026

🕕 Hora: 0:00 horas (España peninsular) / 23:00 horas (Islas Canarias)

🏟️ Estadio: Hard Rock Stadium

📍 Ciudad: Miami, Florida (Estados Unidos)

📺 TV: TVE La 1 HD y La 2 Cat

📱 Streaming: DAZN Spain, DAZN Mundial, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play

Argentina, liderada por Lionel Messi, quiere sellar su boleto a los octavos de final. Sobre el papel tienen un camino fácil ante Cabo Verde. Sin embargo, este Mundial nos demostró que no se puede subestimar a ningún rival. El cuadro dirigido por Bubista demostró que tiene hambre de gloria; además, es ordenado tácticamente y ya demostraron que no se intimidan ante los imponentes rivales.

Argentina y Cabo Verde se enfrentan este viernes 3 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública (Canal 7), Telefe (Canal 11), Telecentro Play, Flow Sports, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)