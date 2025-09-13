El Club América abre sus puertas para el Clásico Nacional número 262 y recibe a las Chivas de Guadalajara este sábado 13 de septiembre, a las 21:15 (Tiempo del Centro; 11:15 p.m. ET / 8:15 p.m. PT) , en plena Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. ¿La idea es verlo en Smart TV, celular, PC o tablet? La transmisión oficial irá en vivo y gratis por Azteca Siete (Canal 7 en señal abierta), además de cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY, y el sitio de TV Azteca Deportes Network.

¿Cómo mirar Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Chivas de Guadalajara vs. Club América por Liga MX 2025?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Chivas de Guadalajara y Club América por la Liga MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Club América por la Liga MX 2025?

Para ver el partido entre Chivas de Guadalajara y Club América correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga MX 2025, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Chivas de Guadalajara vs. América: horario, TV y dónde ver en vivo por la Liga MX 2025

Fecha : Sábado 13 de septiembre de 2025

: Sábado 13 de septiembre de 2025 Partido : Chivas de Guadalajara vs. Club América, por la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX

: Chivas de Guadalajara vs. Club América, por la Jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga MX TV : TV Azteca Siete (Canal 7)

: TV Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 21:15 del Tiempo de Centro de México

: 21:15 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, México