El fútbol mexicano se paraliza con una nueva edición del Clásico Nacional, donde América y Chivas se enfrentarán por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo, que se disputará en el Estadio Ciudad de los Deportes en CDMX, promete emociones intensas y el ambiente único que solo genera el partido más importante del país. Ambos equipos llegan con realidades distintas, pero con la misma necesidad de sumar puntos en una temporada clave.

La cita está programada para el sábado 13 de septiembre de 2025 a las 21:15 horas (tiempo del centro de México), un horario estelar que permitirá a millones de aficionados seguir el choque más esperado del semestre.

¿Dónde ver América vs. Chivas GRATIS por TV abierta en México?

Una de las grandes noticias para los aficionados es que el Clásico Nacional se podrá ver GRATIS en señal abierta. Estos son los canales confirmados:

Canal 5 (Televisa): Transmite el partido en vivo y en directo.

Azteca 7 (TV Azteca): Otra alternativa abierta para seguir el Clásico Nacional sin costo.

De esta forma, no será necesario contar con servicio de televisión de paga para disfrutar del duelo más esperado de la Liga MX.

Otros canales y opciones de transmisión del Clásico Nacional Liga MX

Además de la señal abierta, existen otras opciones para quienes prefieren verlo por TV de paga o plataformas digitales:

TUDN (TV de paga) , que también llevará el partido a sus suscriptores.

ViX Premium, la plataforma de streaming que posee los derechos de la Liga MX.

, la plataforma de streaming que posee los derechos de la Liga MX. Amazon Prime Video, que suma el Clásico Nacional en su catálogo deportivo para México.

Horario confirmado del América vs. Chivas

El encuentro se disputará este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes:

México (CDMX): 21:15 horas

Estados Unidos (ET): 23:15 horas

23:15 horas España: 05:15 horas del domingo 14 de septiembre

Alineaciones probables América vs. Chivas

América: Luis Malagón; Israel Reyes, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres; Miguel Layún, Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos, Diego Valdés; Alejandro Zendejas, Julián Quiñones, Henry Martín.

Chivas: Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Cristian Calderón; Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán; Roberto Alvarado, Cade Cowell, Ricardo Marín.

Club América recibe a Club Deportivo Guadalajara este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. | Crédito: Ronie Bautista / GEC