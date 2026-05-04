Los conductores en Pensilvania pronto enfrentarán multas de $50 por usar el celular mientras manejan. La medida forma parte de la entrada en vigor total de la llamada “Ley Paul Miller”, cuya etapa de advertencias finalizará en pocas semanas.

Desde el 5 de junio de 2026, será ilegal sostener un teléfono con la mano mientras el vehículo esté en movimiento en todo el estado.

Según Local 21 News, la prohibición aplica para enviar mensajes, revisar redes sociales, hacer llamadas o manipular el dispositivo, incluso cuando el conductor esté detenido en un semáforo o atrapado en tráfico.

La ley fue firmada originalmente el 5 de junio de 2024 y comenzó a aplicarse un año después, el 5 de junio de 2025. Durante ese primer año, los infractores solo recibían advertencias escritas como parte de un período de gracia diseñado para informar a los conductores sobre la nueva normativa.

La nueva normativa prohíbe enviar mensajes, hacer llamadas o manipular el dispositivo incluso en semáforos o tráfico. (Foto referencial: Freepik)

Con el fin de ese plazo, quienes incumplan la ley comenzarán a recibir una multa inmediata de $50, además de posibles costos judiciales. El objetivo es eliminar vacíos legales y reforzar restricciones más amplias sobre el uso de dispositivos al volante.

Aun así, la ley permite realizar llamadas en modo manos libres y utilizar el celular para navegación GPS o música, siempre que no se sostenga el dispositivo. También están permitidas llamadas de emergencia y ciertos vehículos de transporte público, como autobuses escolares, quedan exentos.

La legislación lleva el nombre de Paul Miller Jr., quien murió en 2010 en el condado de Monroe tras ser impactado de frente por un conductor distraído con su teléfono. Desde entonces, su familia impulsó cambios legales para endurecer las normas de seguridad vial.

La senadora Rosemary Brown, quien presentó el proyecto, calificó la medida como una acción necesaria para reducir accidentes.

La ley fue creada en honor a Paul Miller Jr., fallecido en 2010 por un accidente causado por un conductor distraído. (Foto referencial: Freepik)

“Después de más de una década de trabajo dedicado para promulgar esta legislación, la aprobación del Proyecto de Ley 37 del Senado marca una victoria monumental para Pensilvania”, dijo Brown en ese momento.

La madre de Paul, Eileen Miller, también respaldó la aprobación de la norma recordando a su hijo y el propósito detrás de la ley.

“Mi hijo Paul tocó los corazones de todos los que conoció”, dijo. “Esta legislación, la Ley Paul Miller, afectará de manera similar a innumerables vidas y garantizará que su legado continúe. Gracias a la Ley Paul Miller, menos familias sufrirán el mismo dolor que nuestra familia ha enfrentado”.