El Clásico Nacional vuelve a encender pasiones en la Liga MX Apertura 2025. Este sábado 13 de septiembre, América vs. Chivas se enfrentan en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Jornada 8, en un duelo que promete emociones intensas dentro y fuera de la cancha.

Las Águilas del América llegan como favoritas al estar en el segundo lugar de la tabla con 17 puntos, mientras que las Chivas de Guadalajara atraviesan un mal momento, ubicándose en la posición 16 con apenas 4 unidades. Sin embargo, en un clásico, las estadísticas suelen quedar en segundo plano, y la rivalidad histórica hace que ambos equipos salgan con todo en busca de la victoria.

Club América y Chivas se enfrentan en el Clásico Nacional del Apertura 2025 este sábado 13 de septiembre.

¿A qué hora se juega el Clásico América vs. Chivas hoy?

El partido entre América y Chivas se disputará este sábado 13 de septiembre de 2025, en el Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX, con inicio a las 21:15 horas, tiempo del centro de México. Para quienes lo sigan desde Estados Unidos, el horario será a las 23:15 horas ET.

Sábado 13 de septiembre 21:15 horas (centro de México) 23:15 horas Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

¿En qué canal pasan América vs. Chivas EN VIVO?

El Clásico Nacional 2025 podrá disfrutarse en TV abierta a través de Canal 5, en televisión de paga por TUDN y vía streaming en ViX Premium.

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible en Paramount+, TUDN USA, Univisión, ViX, Amazon Prime Video y CBS Sports Golazo.