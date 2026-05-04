El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, responsabilizó a la administración de Joe Biden por parte del colapso de Spirit Airlines. Según afirmó, la decisión de bloquear la fusión entre Spirit y JetBlue terminó debilitando aún más a la aerolínea de bajo costo, que ya atravesaba una situación financiera complicada.

“Spirit intentó fusionarse con JetBlue. La administración de Joe Biden, Pete Buttigieg y el Departamento de Justicia hundieron ese acuerdo”, dijo Duffy este domingo en el programa This Week de ABC. “Inmediatamente después de eso, se declararon en bancarrota”.

Duffy aseguró que la crisis de Spirit no comenzó recientemente, sino que venía desarrollándose desde hace tiempo. Aun así, considera que impedir la operación valorada en $3.8 mil millones aceleró el desenlace de la compañía.

“Esto llevaba tiempo gestándose. Estoy orgulloso de las aerolíneas estadounidenses que han dado un paso al frente para atender a los pasajeros de Spirit y asegurarse de que puedan regresar a casa”, agregó.

Sean Duffy, secretario de Transporte, señala que la decisión del gobierno de Biden aceleró la bancarrota y el cierre definitivo de Spirit Airlines. (Foto: Mandel NGAN / AFP)

Spirit dejó de operar oficialmente la madrugada del sábado, una situación que impactó directamente a unos 17,000 trabajadores. Aunque el presidente Donald Trump habría evaluado un rescate financiero de $500 millones para salvar a la compañía, finalmente ese plan no prosperó.

En 2024, un tribunal respaldó al Departamento de Justicia de la administración Biden en su decisión de bloquear la fusión entre JetBlue y Spirit. La principal preocupación era que la unión redujera la competencia y terminara elevando los precios para viajeros que dependen de aerolíneas low cost.

Tras el fracaso de ese acuerdo, Spirit continuó enfrentando problemas económicos y terminó solicitando protección por bancarrota ese mismo año.

Otros miembros de la actual administración también responsabilizaron al gobierno anterior por parte de la crisis.

Otros miembros del gobierno de Donald Trump también criticaron al Departamento de Justicia de la era Biden por frenar la operación. (Foto: Giorgio Viera / AFP)

“Esto es simplemente parte del desastre que heredamos de la administración Biden”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en Fox News. “La razón por la que estamos aquí es porque la administración Biden se opuso a la fusión. No deberíamos haber llegado a esta situación en primer lugar”.

Incluso algunas figuras vinculadas al gobierno de Biden pusieron en duda si bloquear la fusión fue la mejor decisión. La exasesora presidencial Neera Tanden cuestionó públicamente el impacto de esa medida tras conocerse el cierre definitivo de Spirit.

“Dadas las noticias de hoy de que Spirit Airlines está cerrando y miles de personas están perdiendo sus empleos, creo que deberíamos evaluar honestamente si detener la fusión entre JetBlue y Spirit fue la decisión correcta”, escribió Tanden en X. “Tal vez sí lo fue, pero cualquier análisis debe considerar como parte de la ecuación la pérdida que esto representa para tantas familias”.

Duffy también rechazó que el aumento de precios del petróleo relacionado con la guerra en Irán haya sido la causa del colapso. Según dijo, la empresa ya atravesaba graves dificultades mucho antes del conflicto.

El cierre de Spirit Airlines afecta directamente a 17 mil empleados. (Foto: Giorgio Viera / AFP)

“Spirit estaba en una situación crítica mucho antes de la guerra con Irán”, sostuvo durante una conferencia de prensa el sábado. “Se declararon en bancarrota varias veces. Su modelo de negocio no estaba funcionando”.

“No lograron alcanzar estabilidad financiera, así que esa no fue la causa. La guerra no fue la causa de la caída de Spirit”, añadió.

Desde el entorno del exsecretario Pete Buttigieg rechazaron esas acusaciones y apuntaron a la administración Trump por el desenlace de la aerolínea.

“Todo el mundo sabe que el aumento descontrolado de los precios del combustible por la guerra de Trump contra Irán llevó al final de Spirit”, afirmó Sean Manning, portavoz de Buttigieg, en conversación con el New York Post.

“Ya avanzados en su segundo año, Trump y Sean Duffy siguen culpando a sus predecesores, incluso cuando sus propias políticas hacen que la vida en Estados Unidos sea más cara”, agregó.

Spirit Airlines: cómo pedir reembolso y qué hacer con los vuelos cancelados

Tras el cierre inmediato de Spirit Airlines, todos los vuelos de la compañía fueron cancelados y la aerolínea pidió a sus clientes no acudir a los aeropuertos.

Los pasajeros deberán reservar nuevos vuelos con otras compañías, aunque varias aerolíneas como United, Delta, JetBlue, American y Southwest lanzaron tarifas especiales o “rescue fares” para afectados, con precios limitados temporalmente.

En cuanto a los reembolsos, Spirit informó que procesará automáticamente devoluciones para boletos comprados directamente en su web con tarjeta de crédito o débito, enviando el dinero al método de pago original.

Quienes compraron mediante agencias de viaje como Expedia o terceros deberán solicitar el reembolso directamente con esas plataformas. En cambio, pasajeros que pagaron con vouchers, créditos o puntos podrían tener que esperar el proceso de bancarrota para saber si recuperarán ese dinero.