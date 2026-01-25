Tras su compromiso europeo ante el Slavia de Praga, el conjunto de Hansi Flick retoma LaLiga en el Spotify Camp Nou. FC Barcelona recibe al Real Oviedo este domingo 25 de enero, a partir de las 10:15 horas (CDMX) y 16:15 horas (ESP), con la presión de que su archirrival (Real Madrid) acecha a solo un punto de distancia y con la sensible baja de Pedri, quien sufrió una lesión muscular en Champions. Para todo el público de México, podrás seguir el partido en vivo en directo online a través de la señal oficial de Sky Sports HD por TV y streaming desde cualquier dispositivo móvil.
La baja de Pedri por una lesión muscular en su pierna derecha obliga al Barça a proteger su liderato de un punto sin uno de sus pilares por el próximo mes. No obstante, el panorama se alivia con la disponibilidad de Raphinha. El atacante, que viene de sumar minutos europeos en Praga, apunta a repetir en la alineación inicial de Flick para visitar al conjunto asturiano.
Horario, TV y dónde ver FC Barcelona vs. Real Oviedo EN VIVO por LaLiga 2025-26
- Día: Domingo 25 de enero de 2026
- Partido: FC Barcelona vs. Real Oviedo por la Jornada 21 LaLiga
- Canal en México: SKY Sports HD
- Streaming: SKY Plus
- Hora: 9:15 a.m. (Ciudad de México)
- Estadio: Spotify Camp Nou