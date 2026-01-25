El líder de LaLiga 2025-26 no tiene margen de error. Este domingo 25 de enero, FC Barcelona recibirá a Real Oviedo en el Camp Nou, en un partido donde en el trámite puede ser tarea sencilla para los blaugranas. La transmisión de este encuentro será a partir de las 10:15 a.m. Perú y Colombia o 12:15 p.m. Argentina y Chile, mediante la señal de DirecTV en Latinoamérica o DGo en streaming online . Sigue aquí el juego minuto a minuto.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite FC Barcelona vs. Real Oviedo hoy por LaLiga. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver el partido Barcelona vs. Real Oviedo EN VIVO?

El partido Barcelona vs. Real Oviedo por la fecha 21 de LaLiga EA Sports 2025-26 será transmitido a través de DSports, el canal deportivo de DIRECTV , y también estará disponible en streaming a través de DGO (DIRECTV GO).

Ambas opciones ofrecen cobertura completa del partido con previa, comentarios y análisis desde el estadio. Si cuentas con un servicio activo de DIRECTV, podrás acceder a DSports desde tu televisor o ver el encuentro en cualquier dispositivo con conexión a Internet mediante la app o la web de DGO.

¿Cómo ver DSports en DIRECTV?

Para ver el partido Barcelona vs. Real Sociedad por DSports, debes tener un paquete activo de DIRECTV que incluya dicho canal dentro de su programación. Solo necesitas:

Encender tu decodificador y buscar el canal DSports (generalmente ubicado en la señal 610 en la guía).

(generalmente ubicado en la señal 610 en la guía). Sintonizarlo el sábado 20 de diciembre a la hora correspondiente de tu país.

Si no tienes el canal disponible, puedes actualizar tu plan o comunicarte con el servicio al cliente de DIRECTV para incluirlo.

¿Cómo ver DGO online?

Si prefieres seguir el encuentro Barcelona vs. Real Oviedo por Internet, la opción es DGO, la plataforma digital de DIRECTV. Para acceder:

Ingresa a la web o aplicación de DGO desde tu celular, tablet, laptop o smart TV.

Inicia sesión con tu cuenta de DIRECTV o crea un perfil si aún no estás registrado.

Asegúrate de tener un plan que incluya el canal DSports.

Busca el evento ‘Barcelona vs. Real Oviedo’ y dale ‘play’ para verlo EN VIVO desde cualquier lugar.

Ten en cuenta que DGO permite ver transmisiones simultáneas en varios dispositivos y cuenta con calidad de imagen HD y opción de control de reproducción en vivo.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga de España

Fecha : Domingo 25 de enero 2026

: Domingo 25 de enero 2026 Partido : Barcelona vs. Real Oviedo

: Barcelona vs. Real Oviedo Hora : 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT (USA); 10:15 a.m. (PER/COL/ECU); 12:15 p.m. (ARG/CHI)

: 10:15 a.m. ET / 7:15 a.m. PT (USA); 10:15 a.m. (PER/COL/ECU); 12:15 p.m. (ARG/CHI) Canal : DSports (DIRECTV)

: DSports (DIRECTV) Streaming: DGO (DIRECTV GO)