Por la Jornada 21 de LaLiga, el FC Barcelona y el Real Oviedo estarán cara a cara este domingo 25 de enero. El encuentro, que se disputará en el Spotify Camp Nou, promete ser vibrante. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el duelo, según el país en el que estés.

Si en caso te preguntas cómo llegan ambos equipos al enfrentamiento, pues te digo que el conjunto catalán afrontará el compromiso tras haber caído 2-1 ante la Real Sociedad en la jornada pasada de la competición y haber ganado 4-2 al Slavia Praga por la Champions League. El Real Oviedo, en tanto, viene de perder 3-2 frente al Osasuna por LaLiga. Además, algo sorprendente es que el club no sabe de triunfos desde septiembre de 2025, cuando venció 2-1 al Valencia, también por el certamen español. ¡Ojo con eso!

El partido Barcelona vs. Real Oviedo es un encuentro imperdible para todo amante del fútbol. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Oviedo en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Real Oviedo por la Fecha 21 de LaLiga este domingo 25 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Países Horarios Estados Unidos (ET) 10:15 am Estados Unidos (CT) 9:15 am Estados Unidos (MT) 8:15 am Estados Unidos (PT) 7:15 am España 4:15 pm México (CDMX) 9:15 am Puerto Rico 11:15 am República Dominicana 11:15 am Panamá 10:15 am Costa Rica 9:15 am El Salvador 9:15 am Guatemala 9:15 am Honduras 9:15 am Nicaragua 9:15 am Argentina 12:15 pm Brasil (Brasilia) 12:15 pm Uruguay 12:15 pm Chile (Santiago) 12:15 pm Paraguay 12:15 pm Bolivia 11:15 am Venezuela 11:15 am Ecuador 10:15 am Perú 10:15 am Colombia 10:15 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Oviedo?

Este domingo 25 de enero se podrá ver el FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Países Canales de TV y servicios de streaming Estados Unidos ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App México SKY Sports México, SKY+ España DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD Francia beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL Alemania DAZN Deutschland Argentina DIRECTV Sports Argentina, DGO Brasil Disney+ Premium Brazil Colombia DIRECTV Sports Colombia, DGO Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DGO Perú DIRECTV Sports Perú, DGO Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DGO Bolivia Tigo Sports Bolivia Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DGO Puerto Rico ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM Costa Rica Sky Sports Norte El Salvador Sky Sports Norte Nicaragua Sky Sports Norte República Dominicana Sky Sports Norte