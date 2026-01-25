Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Barcelona vs. Real Oviedo EN VIVO. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Barcelona vs. Real Oviedo EN VIVO. (Foto: Composición Gestión Mix)
Por la Jornada 21 de LaLiga, el FC Barcelona y el Real Oviedo estarán cara a cara este domingo 25 de enero. El encuentro, que se disputará en el Spotify Camp Nou, promete ser vibrante. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el duelo, según el país en el que estés.

Si en caso te preguntas cómo llegan ambos equipos al enfrentamiento, pues te digo que el conjunto catalán afrontará el compromiso tras haber caído 2-1 ante la Real Sociedad en la jornada pasada de la competición y haber ganado 4-2 al Slavia Praga por la Champions League. El Real Oviedo, en tanto, viene de perder 3-2 frente al Osasuna por LaLiga. Además, algo sorprendente es que el club no sabe de triunfos desde septiembre de 2025, cuando venció 2-1 al Valencia, también por el certamen español. ¡Ojo con eso!

¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Oviedo en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Real Oviedo por la Fecha 21 de LaLiga este domingo 25 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

PaísesHorarios
Estados Unidos (ET)10:15 am
Estados Unidos (CT)9:15 am
Estados Unidos (MT)8:15 am
Estados Unidos (PT)7:15 am
España4:15 pm
México (CDMX)9:15 am
Puerto Rico11:15 am
República Dominicana11:15 am
Panamá10:15 am
Costa Rica9:15 am
El Salvador9:15 am
Guatemala9:15 am
Honduras9:15 am
Nicaragua9:15 am
Argentina12:15 pm
Brasil (Brasilia)12:15 pm
Uruguay12:15 pm
Chile (Santiago)12:15 pm
Paraguay12:15 pm
Bolivia11:15 am
Venezuela11:15 am
Ecuador10:15 am
Perú10:15 am
Colombia10:15 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Oviedo?

Este domingo 25 de enero se podrá ver el FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

PaísesCanales de TV y servicios de streaming
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
MéxicoSKY Sports México, SKY+
EspañaDAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
FranciabeIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
AlemaniaDAZN Deutschland
ArgentinaDIRECTV Sports Argentina, DGO
BrasilDisney+ Premium Brazil
ColombiaDIRECTV Sports Colombia, DGO
UruguayDIRECTV Sports Uruguay, DGO
PerúDIRECTV Sports Perú, DGO
EcuadorDIRECTV Sports Ecuador, DGO
BoliviaTigo Sports Bolivia
VenezuelaDIRECTV Sports Venezuela, DGO
Puerto RicoESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM
Costa RicaSky Sports Norte
El SalvadorSky Sports Norte
NicaraguaSky Sports Norte
República DominicanaSky Sports Norte
