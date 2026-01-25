LaLiga nos ha regalado partidos llenos de emoción. El que protagonizarán el FC Barcelona vs. Real Oviedo no será la excepción. Ambos equipos chocarán por la Fecha 21 de dicha competición en el Spotify Camp Nou. ¿Cuándo? Pues este domingo 25 de enero. El compromiso promete ser emocionante, así que entérate de una vez a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
Hay que decir que el cuadro catalán afrontará el duelo tras haber caído 2-1 ante la Real Sociedad en la jornada pasada de la competición y haber ganado 4-2 al Slavia Praga por la Champions League. El Real Oviedo, en tanto, viene de perder 3-2 frente al Osasuna por LaLiga. Además, algo sumamente impactante es que el club no sabe de victorias desde septiembre de 2025, cuando derrotó 2-1 al Valencia, también por el certamen español.
¿A qué hora ver EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Oviedo en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego FC Barcelona vs. Real Oviedo por la Fecha 21 de LaLiga este domingo 25 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 10:15 am
- Estados Unidos (CT): 9:15 am
- Estados Unidos (MT): 8:15 am
- Estados Unidos (PT): 7:00 am
- España: 4:15 pm
- México (CDMX): 9:15 am
- Puerto Rico: 11:15 am
- República Dominicana: 11:15 am
- Panamá: 10:15 am
- Costa Rica: 9:15 am
- El Salvador: 9:15 am
- Guatemala: 9:15 am
- Honduras: 9:15 am
- Nicaragua: 9:15 am
- Argentina: 12:15 pm
- Brasil (Brasilia): 12:15 pm
- Uruguay: 12:15 pm
- Chile (Santiago): 12:15 pm
- Paraguay: 12:15 pm
- Bolivia: 11:15 am
- Venezuela: 11:15 am
- Ecuador: 10:15 am
- Perú: 10:15 am
- Colombia: 10:15 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el FC Barcelona vs. Real Oviedo?
Este domingo 25 de enero se podrá ver el FC Barcelona vs. Real Oviedo por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+
- España: DAZN Spain, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
- Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Puerto Rico: ESPN Deportes, DIRECTV Sports Puerto Rico, NAICOM
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte