Uno de los partidos más atractivos del fin de semana será entre Real Madrid vs. Villarreal, válido por la vigésima primera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga, en el estadio La Cerámica, a partir de las 15:00 horas ET / 21:00 horario peninsular . Para todo el público de México, podrás seguir el partido en vivo en directo online a través de la señal oficial de Sky Sports HD por TV y streaming desde cualquier dispositivo móvil.

Se ven las caras dos de los tres punteros del campeonato. El Real Madrid de Álvaro Arbeloa ocupa la segunda posición con 48 puntos (15V, 3E, 2D) y un sólido diferencial de +26 goles. Por su parte, el Villarreal acecha desde el tercer puesto con 41 unidades, habiendo registrado 13 victorias y solo cuatro tropiezos. El “Submarino Amarillo” cuenta con la ventaja de un partido menos; de sumar de a tres este sábado y ganar su duelo postergado ante el Levante, recortarían la distancia con los blancos a un solo punto, encendiendo la lucha por el liderato.

¿Dónde ver SKY Sports HD EN VIVO, Real Madrid vs. Villarreal por la Jornada 21 de LaLiga?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. Villarreal por la Jornada 20 de LaLiga en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de México

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Costa Rica

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de República Dominicana

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Nicaragua

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de El Salvador

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Honduras

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Panamá

Canales 516 SD y 1516 HD en SKY Sports de Guatemala

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga de España 2025-26 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. Villarreal por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO por LaLiga 2025-26

Día: Sábado 24 de enero de 2026

Partido: Real Madrid vs. Villarreal por la Jornada 21 LaLiga

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 14:00 (Ciudad de México)

Estadio: La Cerámica (El Madrigal)