El Estadio de la Cerámica se prepara para ser escenario de un partido vibrante. Y es que ahí se jugará el Real Madrid vs. Villarreal por la Fecha 21 de LaLiga. ¿Cuándo? Este sábado 24 de enero. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés. ¡No pierdas esta gran oportunidad!
Es importante señalar que el cuadro merengue viene de dos triunfos importantes: la goleada 6-1 ante el Mónaco por la Champions League y el 2-0 frente al Levante en la fecha anterior del certamen español. El ‘Submarino Amarillo’, por otro lado, llega al compromiso tras registrar dos derrotas: una ante el Ajax (1-2) por Champions y otra frente al Real Betis (2-0) por LaLiga.
¿A qué hora ver EN VIVO el Madrid vs. Villarreal en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga este sábado 24 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
|Países
|Horarios
|Estados Unidos (ET)
|3:00 pm
|Estados Unidos (CT)
|2:00 pm
|Estados Unidos (MT)
|1:00 pm
|Estados Unidos (PT)
|12:00 pm
|España
|9:00 pm
|México (CDMX)
|2:00 pm
|Puerto Rico
|4:00 pm
|República Dominicana
|4:00 pm
|Panamá
|3:00 pm
|Costa Rica
|2:00 pm
|El Salvador
|2:00 pm
|Guatemala
|2:00 pm
|Honduras
|2:00 pm
|Nicaragua
|2:00 pm
|Argentina
|5:00 pm
|Brasil (Brasilia)
|5:00 pm
|Uruguay
|5:00 pm
|Chile (Santiago)
|5:00 pm
|Paraguay
|5:00 pm
|Bolivia
|4:00 pm
|Venezuela
|4:00 pm
|Ecuador
|3:00 pm
|Perú
|3:00 pm
|Colombia
|3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Villarreal?
Este sábado 24 de enero se podrá ver el Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
|Países
|Canales de TV y servicios de streaming
|Estados Unidos
|ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
|México
|SKY Sports México, SKY+
|España
|Movistar+, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, LaLiga TV Bar HD
|Francia
|beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
|Alemania
|DAZN Deutschland, DAZN2 Germany, Sky Go
|Argentina
|ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
|Brasil
|ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
|Colombia
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Uruguay
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
|Perú
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
|Ecuador
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Bolivia
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
|Venezuela
|ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
|Puerto Rico
|ESPN Deportes, NAICOM
|Costa Rica
|Sky Sports Norte
|El Salvador
|Sky Sports Norte
|Nicaragua
|Sky Sports Norte
|República Dominicana
|Sky Sports Norte