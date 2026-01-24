Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO. (Foto: Composición Gestión Mix)
El Estadio de la Cerámica se prepara para ser escenario de un partido vibrante. Y es que ahí se jugará el Real Madrid vs. Villarreal por la Fecha 21 de LaLiga. ¿Cuándo? Este sábado 24 de enero. Para que puedas ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, consulta aquí los horarios y los canales de TV que transmitirán el encuentro, según el país en el que estés. ¡No pierdas esta gran oportunidad!

Es importante señalar que el cuadro merengue viene de dos triunfos importantes: la goleada 6-1 ante el Mónaco por la Champions League y el 2-0 frente al Levante en la fecha anterior del certamen español. El ‘Submarino Amarillo’, por otro lado, llega al compromiso tras registrar dos derrotas: una ante el Ajax (1-2) por Champions y otra frente al Real Betis (2-0) por LaLiga.

¿A qué hora ver EN VIVO el Madrid vs. Villarreal en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga este sábado 24 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

PaísesHorarios
Estados Unidos (ET)3:00 pm
Estados Unidos (CT)2:00 pm
Estados Unidos (MT)1:00 pm
Estados Unidos (PT)12:00 pm
España9:00 pm
México (CDMX)2:00 pm
Puerto Rico4:00 pm
República Dominicana4:00 pm
Panamá3:00 pm
Costa Rica2:00 pm
El Salvador2:00 pm
Guatemala2:00 pm
Honduras2:00 pm
Nicaragua2:00 pm
Argentina5:00 pm
Brasil (Brasilia)5:00 pm
Uruguay5:00 pm
Chile (Santiago)5:00 pm
Paraguay5:00 pm
Bolivia4:00 pm
Venezuela4:00 pm
Ecuador3:00 pm
Perú3:00 pm
Colombia3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Villarreal?

Este sábado 24 de enero se podrá ver el Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

PaísesCanales de TV y servicios de streaming
Estados UnidosESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
MéxicoSKY Sports México, SKY+
EspañaMovistar+, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, LaLiga TV Bar HD
FranciabeIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
AlemaniaDAZN Deutschland, DAZN2 Germany, Sky Go
ArgentinaESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
BrasilESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
ColombiaESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
UruguayESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
PerúESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
EcuadorESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
BoliviaESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
VenezuelaESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
Puerto RicoESPN Deportes, NAICOM
Costa RicaSky Sports Norte
El SalvadorSky Sports Norte
NicaraguaSky Sports Norte
República DominicanaSky Sports Norte
