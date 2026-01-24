Este sábado 24 de enero hay un partido más que interesante. Estoy hablando del Real Madrid vs. Villarreal por la Jornada 21 de LaLiga. Ambos equipos medirán fuerzas en el Estadio de la Cerámica. Para que descubras a qué hora iniciará el duelo y qué canal transmitirá el compromiso, según el país en el que te encuentras, lee esta nota por completo.
Luego de la goleada 6-1 ante el Mónaco por la Champions League y el triunfo por 2-0 frente al Levante en la fecha anterior del certamen español, el Real Madrid buscará una nueva victoria cuando choque contra el Villarreal. El tema es que su rival viene ‘golpeado’, pues acumula 2 derrotas seguidas: una ante el Ajax (1-2) por Champions y otra frente al Real Betis (2-0) por LaLiga. Debido a esos resultados, el ‘Submarino Amarillo’ dejará todo en la cancha merengue para quedarse con los tres puntos.
¿A qué hora ver EN VIVO el Madrid vs. Villarreal en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga este sábado 24 de enero, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Villarreal?
Este sábado 24 de enero se podrá ver el Real Madrid vs. Villarreal por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+
- España: Movistar+, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, LaLiga TV Bar HD
- Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany, Sky Go
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: ESPN Brazil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte