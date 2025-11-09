Finalizado el evento en la CDMX, la Fórmula 1 reanuda su acción con el GP de Brasil EN VIVO y EN DIRECTO en Interlagos este domingo 9 de noviembre. La mira está puesta en la cerrada contienda por el título entre los pilotos de McLaren. Si te encuentras en México, podrás seguir la carrera, a partir de las 14:00 horas local desde el Autódromo José Carlos Pace, ciudad de Sao Paulo. Te informamos sobre todas las opciones para ver toda la jornada desde cualquier parte del país azteca.

¿Dónde ver GP Brasil 2025 EN VIVO por Sky Sports?

La carrera del GP de Estados Unidos desde México será transmitida en Sky Sports HD, señal que ofrece en exclusiva todas las competencias del Mundial de la Formula 1. Para sintonizarlo, necesitas contar con un paquete activo de Sky México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver Sky Sports EN VIVO desde México?

Para acceder a los eventos, basta con tener contratado un plan de Sky que incluya Sky Sports 1, Sky Sports 2 o Sky Sports 3. Una vez activados, solo debes ingresar a la guía de tu decodificador y seleccionar el canal en el horario correspondiente. Todos los juegos de LaLiga están disponibles en calidad HD, dependiendo del paquete contratado.

Conoce los horarios por ciudad y/o país para seguir el evento de la Fórmula Uno, GP de Brasil 2025 este fin de semana. (Foto: Fórmula1.com)

¿Cómo ver Sky+ en México online?

Si prefieres ver el partido desde tu móvil, tableta o computadora, puedes hacerlo mediante Sky+, el servicio de streaming de Sky México. Aquí te explico cómo acceder:

Descarga la app Sky+ (disponible para iOS y Android).

(disponible para iOS y Android). Inicia sesión con tu cuenta de Sky (la misma que usas para la TV).

Dentro de la app puedes navegar al apartado de deportes o eventos en vivo y seleccionar Sky Sports cuando esté activo.

cuando esté activo. También puedes acceder desde navegador web en tu computadora — Sky+ permite la visualización vía escritorio en navegadores compatibles.

Con Sky+ tendrás la comodidad de ver en cualquier lugar con conexión a internet, sin depender del televisor.