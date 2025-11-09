Continúa el Mundial de la Formula 1 y este domingo 9 de noviembre entramos a la recta final de la temporada con el GP de Brasil 2025, que será transmitido a través de la señal de F1 TV, a partir de las 12:00 p.m. Perú y Colombia, 11:00 a.m. México o 6:00 p.m. España. Por ahora, Lando Norris es líder de la tabla general con 357 puntos, seguido de su compañero de equipo Oscar Piastri de McLaren.

A diferencia de las transmisiones tradicionales por televisión, F1 TV permite disfrutar la carrera con una experiencia mucho más completa: acceso a cámaras a bordo, radio de los pilotos, repeticiones instantáneas y estadísticas en vivo. Todo esto convierte al servicio en una opción ideal para quienes desean seguir la Fórmula 1 con el máximo detalle.

El servicio está disponible en varios países de Latinoamérica y Europa, aunque su contenido varía según los derechos de emisión en cada región. Por eso, antes del inicio de la competencia, conviene confirmar que tu país tiene acceso al plan que incluye las transmisiones en directo.

Hoy, con la carrera principal del GP de Brasil 2025 en marcha, los suscriptores podrán ver EN VIVO cada vuelta y cada adelantamiento desde cualquier dispositivo conectado. A continuación, te explicamos dónde ver la carrera del GP de Brasil 2025 por F1 TV y cómo acceder a la transmisión en directo.

La plataforma F1 TV es el servicio oficial de streaming del Mundial de Fórmula 1. A través de su suscripción, permite ver todas las sesiones del fin de semana EN VIVO, incluyendo clasificación, sprint y carrera.

Cuenta con distintos planes según la región:

F1 TV Access : ofrece repeticiones, contenido bajo demanda y estadísticas.

: ofrece repeticiones, contenido bajo demanda y estadísticas. F1 TV Pro o Premium: incluye las carreras y sesiones en directo, además de cámaras on-board, radio de equipo y repeticiones completas.

Si tu país tiene habilitada la opción de F1 TV Pro, podrás seguir la carrera del GP de Brasil 2025 en directo desde cualquier dispositivo: computadora, tablet, móvil o Smart TV, simplemente iniciando sesión en la plataforma oficial.

¿Cómo ver F1 TV EN VIVO?

Ver F1 TV EN VIVO es muy sencillo. Solo debes seguir estos pasos:

Verifica la disponibilidad del servicio en tu país desde la página de F1 TV. Crea una cuenta o inicia sesión con tu correo electrónico. Elige el plan de suscripción (Access o Pro, según tu región). Realiza el pago con tarjeta o método digital disponible. Accede al streaming desde la web oficial o la app móvil antes del inicio de la carrera.

Para disfrutar de una experiencia óptima, se recomienda una conexión estable y un dispositivo compatible. En caso de que el plan Pro no esté disponible en tu país, puedes consultar los canales oficiales que transmiten la Fórmula 1 en tu región.

GP de Brasil 2025 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: domingo 9 de noviembre 2025

domingo 9 de noviembre 2025 Lugar: Interlagos

Interlagos Horario: 14:00 hora Brasil

14:00 hora Brasil Canal: F1 TV

Ponte al día con todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Brasil 2025, vigésima primera jornada del Mundial de F1 que se disputará a lo largo de 71 vueltas en el Autódromo José Carlos Pace - Interlagos, de 4.309km de longitud, el domingo 9 de noviembre.