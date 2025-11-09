Lando Norris llega como nuevo líder del campeonato, con el piloto de McLaren ahora solo un punto por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen de Red Bull se ha acercado a 36 puntos. El GP de Brasil comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y la Clasificación Sprint el viernes 7 de noviembre , seguidos por la Sprint y la Clasificación el sábado 8 de noviembre , y el Gran Premio propiamente dicho el domingo 9 de noviembre . Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online la carrera en el Autódromo José Carlos Pace.

¿A qué hora es la carrera F1 GP de Brasil 2025?

Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP Brasil EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 9 de noviembre desde el Autódromo José Carlos Pace, ciudad de Sao Paulo.

11:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

12:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá

13:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana

14:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil

18:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

12:00 pm ET (hora del Este)

11:00 am CT (hora del Centro)

11:00 am MT (hora de Montaña)

11:00 am PT (hora del Pacífico)

Conoce los horarios por ciudad y/o país para seguir el evento de la Fórmula Uno, GP de Brasil 2025 este fin de semana. (Foto: Fórmula1.com)

En qué canal TV transmiten el GP de Brasil 2025 EN VIVO ONLINE

Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP Brasil 2025 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE , este domingo 9 de noviembre, desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium México Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium España DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium Argentina FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Bolivia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Chile ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Colombia ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Costa Rica ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Ecuador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium El Salvador ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Guatemala ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Honduras ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Nicaragua ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Panamá ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Paraguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Perú ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Puerto Rico ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro República Dominicana ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Uruguay ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium Venezuela ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium

Cómo ver GP Brasil 2025 EN VIVO ONLINE desde países de Europa

Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de Brasil. La carrera en Intergalore se puede seguir en directo a través de NOW TV, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.

Austria - Servus TV / ORF

Bélgica - RTBF / Deportes para adultos

Croacia - Club Deportivo

República Checa - Nova

Dinamarca - TV3+ / Viaplay

Estonia - Go3 Estonia / TV3

Finlandia - Viaplay

Francia - Canal+

Alemania - Sky Sports

Grecia - ANT1 / ANT1+

Hungría - M4

Italia - Sky Sports

Países Bajos - Viaplay

Noruega - V sport 1 / Viaplay

Polonia - Once Deportes

Portugal - DAZN

España - DAZN

Suecia - Viaplay

Suiza - SRF / RSI / RTS

Reino Unido - Sky Sports