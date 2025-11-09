Lando Norris llega como nuevo líder del campeonato, con el piloto de McLaren ahora solo un punto por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen de Red Bull se ha acercado a 36 puntos. El GP de Brasil comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y la Clasificación Sprint el viernes 7 de noviembre, seguidos por la Sprint y la Clasificación el sábado 8 de noviembre, y el Gran Premio propiamente dicho el domingo 9 de noviembre. Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online la carrera en el Autódromo José Carlos Pace.
¿A qué hora es la carrera F1 GP de Brasil 2025?
Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP Brasil EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 9 de noviembre desde el Autódromo José Carlos Pace, ciudad de Sao Paulo.
- 11:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
- 12:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
- 13:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
- 14:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
- 18:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania
En Estados Unidos:
Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.
- 12:00 pm ET (hora del Este)
- 11:00 am CT (hora del Centro)
- 11:00 am MT (hora de Montaña)
- 11:00 am PT (hora del Pacífico)
En qué canal TV transmiten el GP de Brasil 2025 EN VIVO ONLINE
Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP Brasil 2025 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, este domingo 9 de noviembre, desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.
|PAÍSES
|CANALES TV / STREAMING
|Estados Unidos
|ESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium
|México
|Izzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium
|España
|DAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium
|Argentina
|FOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Bolivia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Chile
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Colombia
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Costa Rica
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Ecuador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|El Salvador
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Guatemala
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Honduras
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Nicaragua
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Panamá
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Paraguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Perú
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Puerto Rico
|ESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
|República Dominicana
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Uruguay
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
|Venezuela
|ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Cómo ver GP Brasil 2025 EN VIVO ONLINE desde países de Europa
Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de Brasil. La carrera en Intergalore se puede seguir en directo a través de NOW TV, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.
- Austria - Servus TV / ORF
- Bélgica - RTBF / Deportes para adultos
- Croacia - Club Deportivo
- República Checa - Nova
- Dinamarca - TV3+ / Viaplay
- Estonia - Go3 Estonia / TV3
- Finlandia - Viaplay
- Francia - Canal+
- Alemania - Sky Sports
- Grecia - ANT1 / ANT1+
- Hungría - M4
- Italia - Sky Sports
- Países Bajos - Viaplay
- Noruega - V sport 1 / Viaplay
- Polonia - Once Deportes
- Portugal - DAZN
- España - DAZN
- Suecia - Viaplay
- Suiza - SRF / RSI / RTS
- Reino Unido - Sky Sports