Lando Norris llega como nuevo líder del campeonato, con el piloto de McLaren ahora solo un punto por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen de Red Bull se ha acercado a 36 puntos. El GP de Brasil comenzará con los Entrenamientos Libres 1 y la Clasificación Sprint el viernes 7 de noviembre, seguidos por la Sprint y la Clasificación el sábado 8 de noviembre, y el Gran Premio propiamente dicho el domingo 9 de noviembre. Conoce los horarios por país, en qué canal TV ver y dónde seguir streaming online la carrera en el Autódromo José Carlos Pace.

¿A qué hora es la carrera F1 GP de Brasil 2025?

Estos son los horarios por país para seguir la carrera de la F1 GP Brasil EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este domingo 9 de noviembre desde el Autódromo José Carlos Pace, ciudad de Sao Paulo.

  • 11:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
  • 12:00 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Panamá
  • 13:00 horas en Venezuela, Bolivia, Canadá, Puerto Rico y Rep. Dominicana
  • 14:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil
  • 18:00 horas en España, Italia, Francia y Alemania

En Estados Unidos:

Estos son los horarios en los 4 husos de los Estados Unidos.

  • 12:00 pm ET (hora del Este)
  • 11:00 am CT (hora del Centro)
  • 11:00 am MT (hora de Montaña)
  • 11:00 am PT (hora del Pacífico)
En qué canal TV transmiten el GP de Brasil 2025 EN VIVO ONLINE

Conoce los canales de televisión que transmiten y dónde ver streaming online la carrera del GP Brasil 2025 EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE, este domingo 9 de noviembre, desde Estados Unidos, México, España y otras partes del mundo.

PAÍSESCANALES TV / STREAMING
Estados UnidosESPN, ESPN Deportes, ESPN Plus, Fubo TV y F1 TV Premium
MéxicoIzzy, Sky Sports, Sky Plus y F1 TV Premium
EspañaDAZN, DAZN Movistar F1 (Dial 69) y F1 TV Premium
ArgentinaFOX Sports, ESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
BoliviaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ChileESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ColombiaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Costa RicaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
EcuadorESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
El SalvadorESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
GuatemalaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
HondurasESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
NicaraguaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
PanamáESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
ParaguayESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
PerúESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
Puerto RicoESPN Plus, Disney Plus y F1 TV Pro
República DominicanaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
UruguayESPN, Disney Plus y F1 TV Premium
VenezuelaESPN, Disney Plus y F1 TV Premium

Cómo ver GP Brasil 2025 EN VIVO ONLINE desde países de Europa

Sky Sports posee los derechos exclusivos de retransmisión en directo de la F1 en el Reino Unido, por lo que es la plataforma ideal para ver el Gran Premio de Brasil. La carrera en Intergalore se puede seguir en directo a través de NOW TV, mientras que los mejores momentos se emiten en Channel 4.

  • Austria - Servus TV / ORF
  • Bélgica - RTBF / Deportes para adultos
  • Croacia - Club Deportivo
  • República Checa - Nova
  • Dinamarca - TV3+ / Viaplay
  • Estonia - Go3 Estonia / TV3
  • Finlandia - Viaplay
  • Francia - Canal+
  • Alemania - Sky Sports
  • Grecia - ANT1 / ANT1+
  • Hungría - M4
  • Italia - Sky Sports
  • Países Bajos - Viaplay
  • Noruega - V sport 1 / Viaplay
  • Polonia - Once Deportes
  • Portugal - DAZN
  • España - DAZN
  • Suecia - Viaplay
  • Suiza - SRF / RSI / RTS
  • Reino Unido - Sky Sports
