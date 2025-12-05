A menos de seis meses para su inicio, el Mundial de Fútbol Norteamérica 2026 se prepara para el sorteo oficial que definirá los grupos del torneo más grande y complejo de la historia, con 48 equipos y tres países anfitriones. El sorteo se llevará a cabo este viernes por la mañana en el Kennedy Center de Washington, revelando a los rivales de la fase de grupos. El torneo, que contará con un récord de 104 partidos, dará inicio en México el 11 de junio, seguido por Canadá y Estados Unidos un día después. La final está programada para el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey. Específicamente, el SoFi Stadium de Inglewood será una sede clave, albergando ocho encuentros, incluyendo dos de los tres partidos de la fase de grupos de la Selección de Estados Unidos, donde se conocerá su calendario completo tras el sorteo. Si vives en España, Televisión Española (TVE) a través de sus señales en TVE La 1, por señal abierta y cableoperadores, y RTVE Play en streaming, será la encargada de la cobertura. A continuación, te detallaremos todo acerca de la transmisión.

Conoce los horarios por país para ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026 este viernes cinco de diciembre en Washington D.C. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver La 1 EN DIRECTO, Sorteo de la Sorteo de la Copa del Mundo 2026 por TV abierta?

La señal de la TVE La 1 en España se encuentra disponible en los diales de Movistar+, Orange TV, Vodafone, Telecable, Racctel+, Videosur, Euskaltel, Galicia RC y Som TV (Andorra). De esta manera, podrás seguir el Sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026.

Dial 1 de Movistar+

Dial 1 de Orange TV

Dial 1 de Vodafone

Dial 1 de Mundo R

Dial 1 de Telecable

Dial 1 de Racctel+

Dial 1 de Videosur

Diales 1 y 81 de Euskaltel

Dial 111 de Galicia R

Dial 111 de SomTV

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO, Sorteo de la Copa del Mundo 2026?

Suscríbete a RTVE Play para ver el Sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026 desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de eventos relacionados en deportes y un variado contenido relacionado a series, películas, eventos exclusivos, documentales, radios y más.

Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver online el sorteo de la Copa del Mundo FIFA 2026 este viernes 5 de diciembre desde el Centro John F. Kennedy, Washington, DC. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Sorteo de la Copa del Mundo 2026: horario, TV y dónde ver

Evento: Sorteo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA de 2026

Fecha: Viernes, 05 de diciembre de 2025

Hora: 12 pm ET (Hora del Este de Estados Unidos) / 18:00 CET / 17:00 GMT

Lugar: Centro Kennedy de Washington D.C.

TV: LA 1 de TVE

Streaming: RTVE Play