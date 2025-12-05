El tan esperado Sorteo del Mundial de Fútbol Norteamérica 2026 está programado para este viernes 5 de diciembre, marcando un hito al ser el primer sorteo de un torneo con 48 equipos. La sede elegida para este magno evento es el prestigioso John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington D. C., Estados Unidos. En esta ceremonia, las 42 selecciones que ya han asegurado su boleto a la Copa del Mundo 2026 conocerán a sus rivales de grupo, configurando así los primeros enfrentamientos del torneo coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá. Aunque la mayoría de los cupos están definidos, la expectación se mantiene, ya que aún quedan seis boletos disponibles por asignar, cuatro de ellos a través del Repechaje UEFA y los dos restantes mediante el Repechaje Intercontinental. Si te encuentras en el territorio mexicano, estás de suerte ya que la transmisión podrá sintonizarse por señal abierta a través del Canal Las Estrellas. A continuación, te detallaremos cómo engancharte en la cobertura.

Dónde y cómo ver por TV y streaming online el sorteo de la Copa del Mundo 2026 en vivo este viernes 5 de diciembre. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

¿Dónde ver Canal Las Estrellas EN VIVO GRATIS, Sorteo del Mundial de Fútbol FIFA 2026 por TV abierta en México?

La transmisión del Sorteo del Mundial de Fútbol Norteamérica 2026 se realizará EN VIVO a través de Canal Las Estrellas (señal abierta de Televisa). La cobertura inicia con un programa previo a las 9:00 a.m. (Tiempo del Centro de México) dentro del programa Hoy, dedicado a analizar los bombos y las posibles combinaciones para el Tri. El sorteo principal de las 42 selecciones clasificadas comenzará a las 10:45 a.m. (Tiempo del Centro de México).

La cobertura del Sorteo del Mundial 2026 continuará con un programa de análisis posterior al evento, que también se emitirá por Canal Las Estrellas. Este programa post-sorteo iniciará a las 12:40 p.m. (Tiempo del Centro de México), donde expertos discutirán la composición final de los grupos y el camino que deberá seguir la Selección Mexicana.

¿Cómo ver el Sorteo del Mundial de Fútbol FIFA 2026 por streaming?

Si no tienes acceso a la televisión abierta, puedes seguir el Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por streaming a través de ViX. Solo necesitas suscribirte a la plataforma y descargar la aplicación desde Google Play Store o la App Store. ViX te permitirá ver todo el evento desde tu smartphone, tablet, PC o Smart TV.

Sorteo del Repechaje al Mundial 2026. (Foto: @LosAngelesFWC26 / Twitter)

Sorteo del Mundial de Fútbol FIFA 2026: horario, TV y dónde ver

Evento: Sorteo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA de 2026

Fecha: Viernes, 05 de diciembre de 2025

Hora: 10:45 am (Tiempo del Centro de México) / 11 am ET (Hora del Este de USA) / 18:00 CET / 17:00 GMT

Lugar: Centro Kennedy de Washington D.C.

TV: Canal Las Estrellas, Canal 5 y TUDN

Streaming: ViX e Izzi GO