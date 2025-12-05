El Sorteo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo este viernes en Washington, D.C., un evento clave que definirá los grupos de la primera edición con 48 equipos participantes. El torneo, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México, contará con 12 grupos (de A a L). ¿Quieres ver GRATIS el partido en Ecuador desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público ecuatoriano estará a cargo del Canal 5 de Teleamazonas en señal abierta, cableoperadores y streaming. Aquí te contamos los pasos que debes seguir para acceder a la cobertura del evento deportivo de forma segura y libre de sitios piratas.

Los 39 países clasificados hasta ahora serán distribuidos en cuatro bombos según el Ranking Mundial de la FIFA de noviembre de 2025, incluyendo a los anfitriones Estados Unidos, Canadá y México directamente en el Bombo 1. La FIFA ha implementado una estructura de cabezas de serie especial para el sorteo, garantizando que las cuatro naciones mejor clasificadas —España, Argentina, Francia e Inglaterra— no puedan enfrentarse hasta las Semifinales, en caso de que lideren sus respectivos grupos. En cuanto a las restricciones geográficas, cada grupo tendrá un máximo de un equipo por confederación, con la excepción de la UEFA, que podrá tener hasta dos representantes en un mismo grupo.

El Mundial 2026 tendrá 104 partidos, la mayoría (78) jugados en Estados Unidos a lo largo de 16 estadios repartidos entre los tres países anfitriones. La fase de grupos se extenderá del 11 al 27 de junio, seguida por la Ronda de 32 (28 de junio al 3 de julio) y los Octavos de Final (4 al 7 de julio). El camino hacia la final, programada para el 19 de julio, incluye los Cuartos de Final (9 al 11 de julio) y las Semifinales (14 y 15 de julio). Las 42 plazas confirmadas se completarán con las seis restantes que se definirán en los playoffs de marzo, configurando así el torneo más grande de la historia del fútbol.

Revisa esta nota para que descubras a qué hora es el sorteo de los grupos del Mundial 2026 y cómo verlo en vivo. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP y Composición Mag)

¿Dónde ver TELEAMAZONAS EN VIVO GRATIS, Sorteo de la Copa del Mundo 2026?

En el Canal 5 de la televisión abierta podrás captar la señal gratuita de Teleamazonas en todos los rincones del Ecuador. También puedes ver en los cableoperadores de DIRECTV, TV Cable, Inter Satelital y Claro TV. Estos son los números que debes marcar para ver el Sorteo de la Copa del Mundo 2026.

Canal 180 de DirecTV

Canal 3043 de Inter Satelital

Canal 8 de TV Cable (Ambato)

Canal 11 de TV Cable (Cuenca)

Canal 5 de TV Cable (Guayaquil)

Canal 13 de TV Cable (Ibarra)

Canal 5 de TV Cable (Loja)

Canal 11 de TV Cable (Machala)

Canal 5 de TV Cable (Manta)

Canal 5 de TV Cable (Portoviejo)

Canal 5 de TV Cable (Quito)

Señal Satelital de Claro TV

¿Cómo ver GRATIS el Sorteo de la Copa del Mundo 2026 EN VIVO GRATIS por Internet?

Desde el sitio web de Teleamazonas podrás seguir el Sorteo de la Copa del Mundo 2026 GRATIS en línea desde tu televisor Smart TV, teléfono celular, Tablet y PC.

La pelota oficial del Mundial 2026 es la Adidas Trionda. Su nombre combina las palabras ‘tri’ (tres) y ‘onda’, haciendo referencia a los tres países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos) y a la unión del fútbol. (Foto: Fabrice COFFRINI / AFP)

Sorteo de la Copa del Mundo 2026: fecha, horario, lugar y dónde verlo

Día : 05-12-2025

: 05-12-2025 Evento : Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 Hora : 12:00 de Quito

: 12:00 de Quito TV : Teleamazonas

: Teleamazonas Streaming : Sitio web de Teleamazonas

: Sitio web de Teleamazonas Sede: Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, D.C. (EE.UU.)