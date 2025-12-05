Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 y desde Colombia podrás verlo en TV Abierta a través de Caracol TV en la señal de GOL Caracol, a partir de las 12:00 p.m. hora Bogotá. Desde el Kennedy Center de Washington D. C., la FIFA organizará este sorteo, que será histórico pues es la primera vez que se llevará a cabo un Mundial con 48 selecciones. Aquí te dejo con toda la información para que puedas seguir minuto a minuto este sorteo.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, sorteo del Mundial 2026?

Estos son los canales de Caracol TV que se encuentran disponibles en los cableoperadores de DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros. De esta forma, podrás observar la transmisión del Sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en directo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para mirar el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿Por qué debes utilizar una VPN para ver Caracol TV EN VIVO desde los EE.UU.?

¿Cómo puedo ver Caracol TV en Estados Unidos? La mayoría de los canales de televisión de Colombia tienen restricciones geográficas y Caracol TV no es la excepción. Por esta razón, debes utilizar un servicio VPN como ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, entre otros. Así podrás mirar el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Conclusiones:

Caracol TV en USA Conclusiones Necesidad de VPN Para acceder a Caracol TV en Estados Unidos es esencial utilizar una VPN para superar las restricciones geográficas. VPN recomendada ExpressVPN se destaca como la mejor opción para transmitir Caracol TV. Pasos de configuración Suscríbete a una VPN, instala la aplicación, conéctate a un servidor colombiano y accede a Caracol Play Compatibilidad del dispositivo Caracol TV se puede transmitir en varios dispositivos. Suscripción Caracol TV ofrece un plan gratuito limitado con una suscripción premium. Variedad del contenido Incluye programas y películas populares Reseña de usuarios Para aquellos que no quieran usar VPN o suscripciones, las alternativas incluyen encontrar transmisiones en vivo a través de TikTok u otras fuentes en línea.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO por streaming en Colombia?

Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol 2026, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: viernes 5 de diciembre de 2025

viernes 5 de diciembre de 2025 Lugar: Washington D.C.

Washington D.C. Horario: 12:00 p.m. Bogotá

12:00 p.m. Bogotá Canal TV: Gol Caracol (Caracol TV)

Gol Caracol (Caracol TV) Streaming: Caracol Play