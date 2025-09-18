El equipo del ‘Pipo’ Gorosito está volviendo a hacer historia en competición internacional, y esta vez empieza la etapa de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 de local. Alianza Lima recibe a Universidad de Chile hoy, jueves 18 de septiembre, a partir de la 7:30 p.m. (hora Lima), 8:30 p.m. (Santiago y Hora del Este) en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria . Si estás en Estados Unidos y México, te comparto los canales de TV y señal online que transmiten el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

En qué canal TV ver Alianza Lima vs. U de Chile EN VIVO ONLINE desde Estados Unidos y México

Para todo el público peruano y chileno que se encuentren en Estados Unidos, podrán seguir el encuentro de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 por la señal de Fanatiz, Fubo Sports, beIN SPORTS. Todas estas plataformas están disponibles para seguirlo por televisión y streaming online desde cualquier dispositivo.

Si te encuentras en México, podrás seguir el partido de ida de cuartos de final entre Alianza Lima vs. U Chile en vivo online a través de la señal de Disney+ Premium. Recuerda que para adquirir esta plataforma debes pagar una suscripción.

España LaLiga+ Plus Estados Unidos Fanatiz, Fubo Sports, beIN SPORTS México Disney+ Premium

Fecha, hora, TV y online para ver Alianza Lima vs U Chile EN VIVO

Partido: Alianza Lima vs. U de Chile

Fecha: Jueves 18 de septiembre de 2025

Horario: 6:30 PM (CDMX), 7:30 PM (CT),8:30 PM (ET)

Estadio: Alejandro Villanueva

Fase: partido de ida, cuartos de final

Torneo: Copa Sudamericana

TV/Streaming Online: Disney+, Fanatiz, Fubo Sports, beIN SPORTS