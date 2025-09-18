Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 presentan un partido de alto voltaje este jueves 18 de septiembre: Alianza Lima vs. Universidad de Chile, en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. Será un duelo cargado de historia, donde los peruanos buscan dar un paso firme tras más de veinte años sin llegar a esta instancia, mientras que los chilenos intentan revivir la gloria de su título continental en 2011.

El presente de Alianza Lima es de contrastes. En el Clausura peruano ocupa el quinto puesto, mostrando irregularidad y debilidades defensivas, pero en el torneo internacional supo imponerse con autoridad a Universidad Católica de Ecuador. Con referentes como Hernán Barcos, la velocidad de Eryc Castillo y la cuota goleadora de Kevin Quevedo, los íntimos se ilusionan con dar el primer golpe en casa.

Por su parte, Universidad de Chile llega con la ambición intacta. En el campeonato chileno se mantiene en la pelea por clasificar a torneos internacionales, aunque lejos del liderato. En los octavos de final avanzó tras la descalificación de Independiente, en una serie que ya dominaba. La experiencia de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz será clave para sostener el temple en un escenario complicado como Matute.

¿A qué hora y en qué canal ver Alianza Lima vs. U de Chile EN VIVO en USA?

El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile podrá seguirse en Estados Unidos este jueves 18 de septiembre desde las 20:30 horas ET. La transmisión estará disponible en beIN Sports, además de las plataformas de streaming Fubo (con prueba gratuita para nuevos usuarios) y Fanatiz, que ofrecen la opción de verlo en vivo en dispositivos móviles, Smart TV o computadora.

Hora en USA: 20:30 (ET)

20:30 (ET) Canales y streaming: beIN Sports / Fubo / Fanatiz

¿A qué hora y en qué canal ver Alianza Lima vs. U de Chile EN VIVO en México?

En México, el encuentro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este jueves 18 de septiembre a las 18:30 horas (CDMX). La transmisión oficial estará disponible a través de Disney Premium, plataforma que ofrece el duelo en directo con la mejor calidad de imagen y la posibilidad de verlo en cualquier dispositivo.

Hora en México: 18:30 (CDMX)

18:30 (CDMX) Canal y streaming: Disney Premium

¿A qué hora y en qué canal ver Alianza Lima vs. U de Chile EN VIVO en otros países?

País Hora Local Canal / Streaming Perú 19:30 ESPN 2 / Disney+ Argentina 21:30 ESPN 2 / Disney+ Chile 21:30 ESPN / Disney+ USA (ET) 20:30 Fubo, Fanatiz, beIN Sports México 18:30 Disney Premium España 02:30 (del viernes 19 de septiembre) LaLiga+