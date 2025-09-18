Luego de 15 años ambos clubes vuelven a verse las caras y empiezan a definir quién clasifica a la penúltima instancia de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima recibe a U. de Chile por la ida de cuartos de final este jueves 18 de septiembre, a partir de las 7:30 p.m. (hora local) en el estadio Alejandro Villanueva . Desde Perú, Chile y otros países del continente sudamericano, podrás seguir el partido en vivo online y gratis por la señal de ESPN y Disney Plus en directo. Te comparto cómo y dónde seguir la cobertura desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver ESPN en vivo, Alianza Lima vs. U Chile EN VIVO por Copa Sudamericana?

Desde Latinoamérica podrás seguir la señal de ESPN en vivo online para ver el partido entre Alianza Lima vs. U Chile en directo en países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Si en caso tu opción es verlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PAÍSES ESPN LATINOAMÉRICA STREAMING Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

Cuánto cuesta la suscripción de Disney Plus para ver Alianza Lima-U Chile en vivo

Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:

PAÍSES DISNEY PLAN ESTÁNDAR DISNEY PLAN PREMIUM México Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839 Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509 Argentina Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149 Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599 Colombia Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900 Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900 Perú Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90 Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90 Chile Mensual: 9.900 / Anual: 82.900 Mensual: 13.500 / Anual: 113.400 Ecuador Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00 Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

El conjunto blanquiazul debe reivindicarse en el torneo local después del reciente revés de 4-3 frente a Deportivo Garcilaso, un encuentro que puso en evidencia las fragilidades de su línea defensiva. Por el contrario, en el ámbito internacional, el cuadro de Néstor Gorosito ha demostrado un gran desempeño, asegurando su pase a la siguiente fase tras imponerse a Universidad Católica de Ecuador en dos ocasiones.

Con la moral alta tras una contundente victoria 3-0 sobre Colo Colo que les aseguró la Supercopa de Chile, la Universidad de Chile arribó a la capital peruana. El equipo, dirigido por Gustavo Álvarez, se vio favorecido por la descalificación de Independiente en la ronda anterior, lo que les abrió el camino a los cuartos de final. Ahora, con un plantel lleno de confianza, los ‘azules’ esperan lograr una victoria en Matute que los acerque a su objetivo continental.