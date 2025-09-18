ESPN y Disney Plus transmiten el partido entre Alianza Lima vs. U Chile en vivo por la Copa Sudamericana 2025. (Foto: Composición Mix)
Jairo Rúa
Jairo Rúa

Luego de 15 años ambos clubes vuelven a verse las caras y empiezan a definir quién clasifica a la penúltima instancia de la Copa Sudamericana 2025. Alianza Lima recibe a U. de Chile por la ida de cuartos de final este jueves 18 de septiembre, a partir de las 7:30 p.m. (hora local) en el estadio Alejandro Villanueva. Desde Perú, Chile y otros países del continente sudamericano, podrás seguir el partido en vivo online y gratis por la señal de ESPN y Disney Plus en directo. Te comparto cómo y dónde seguir la cobertura desde cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver ESPN en vivo, Alianza Lima vs. U Chile EN VIVO por Copa Sudamericana?

Desde Latinoamérica podrás seguir la señal de ESPN en vivo online para ver el partido entre Alianza Lima vs. U Chile en directo en países de Latinoamérica como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Si en caso tu opción es verlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

PAÍSESESPN LATINOAMÉRICASTREAMING
ArgentinaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HDDisney Plus
ColombiaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HDDisney Plus
PerúDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HDDisney Plus
ChileDirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49Disney Plus
MéxicoSKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558Disney Plus
EcuadorDirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HDDisney Plus
VenezuelaDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HDDisney Plus
UruguayDirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HDDisney Plus
ParaguayPersonal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HDDisney Plus
BoliviaEntel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HDDisney Plus

Cuánto cuesta la suscripción de Disney Plus para ver Alianza Lima-U Chile en vivo

Lista de precios del nuevo Disney+ bajo los planes Estándar y Premium luego de la fusión con Star+ en Sudamérica:

PAÍSESDISNEY PLAN ESTÁNDARDISNEY PLAN PREMIUM
MéxicoMensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509
ArgentinaMensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599
ColombiaMensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900
PerúMensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90
ChileMensual: 9.900 / Anual: 82.900Mensual: 13.500 / Anual: 113.400
EcuadorMensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

El conjunto blanquiazul debe reivindicarse en el torneo local después del reciente revés de 4-3 frente a Deportivo Garcilaso, un encuentro que puso en evidencia las fragilidades de su línea defensiva. Por el contrario, en el ámbito internacional, el cuadro de Néstor Gorosito ha demostrado un gran desempeño, asegurando su pase a la siguiente fase tras imponerse a Universidad Católica de Ecuador en dos ocasiones.

Con la moral alta tras una contundente victoria 3-0 sobre Colo Colo que les aseguró la Supercopa de Chile, la Universidad de Chile arribó a la capital peruana. El equipo, dirigido por Gustavo Álvarez, se vio favorecido por la descalificación de Independiente en la ronda anterior, lo que les abrió el camino a los cuartos de final. Ahora, con un plantel lleno de confianza, los ‘azules’ esperan lograr una victoria en Matute que los acerque a su objetivo continental.

