El derbi madrileño vuelve a paralizar el fútbol español este domingo 22 de marzo , cuando el Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrenten desde las 21:00 horas (España) en el Estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025/26 . Con ambos equipos en la parte alta de la tabla, el duelo promete máxima intensidad y puede resultar determinante en la lucha por el título en la recta final del campeonato.

El conjunto blanco llega en la segunda posición con 66 puntos, pisándole los talones al líder FC Barcelona, y con gran confianza tras golear 4-1 al Elche CF, destacando el talento joven como Arda Güler. Por su parte, el Atlético se ubica tercero con 57 unidades y arriba motivado luego de vencer al Getafe CF, sabiendo que un triunfo en el Bernabéu lo metería de lleno en la pelea. Además, los antecedentes recientes añaden más picante a un clásico que siempre ofrece emociones fuertes.

La transmisión en España estará a cargo de Movistar LaLiga TV (Diales UHD, 2 y LaLiga TV Bar) y Movistar Plus (en streaming), Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ en streaming, desde las 9:00 p.m. hora peninsular.

¿Cómo ver Movistar LaLiga TV EN DIRECTO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga 2025-26?

En España, el partido Real Madrid vs. Atlético Madrid se verá a través de los canales de fútbol de Movistar Plus+ (LaLiga por Movistar Plus+ / LaLiga TV Bar) incluidos dentro de los paquetes que tienen los derechos de LaLiga EA Sports, la Supercopa de España 2026 y la Champions League. El precio depende de si contratas solo la suscripción básica Movistar Plus+ o los paquetes de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol) añadidos a tu tarifa miMovistar.

Movistar LaLiga TV (Dial 54 de Movistar y 110 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV UHD (Dial 440 de Movistar y 111 de Orange TV)

Movistar LaLiga TV 2 (Dial 57 de Movistar y 112 de Orange TV)

LaLiga TV Bar (Canal 146 de Movistar)

¿Dónde ver Movistar Plus EN DIRECTO, Real Madrid vs. Atlético Madrid por streaming online?

El partido Real Madrid vs. Atlético Madrid se podrá ver en streaming a través de Movistar Plus en España, siempre que tengas contratado el paquete de fútbol correspondiente. Movistar Plus es una plataforma de televisión de pago cuyo precio depende del paquete elegido (básico, cine, deportes, fútbol, series, etc.) y de las promociones activas, por lo que las tarifas pueden variar con frecuencia.

Precios aproximados Movistar Plus+ y fútbol (enero 2026)

Producto / Pack Precio aproximado mensual Detalles principales Movistar Plus+ básico 9,99 € Plataforma básica de TV, incluye un partido destacado de LaLiga por jornada, cine y series seleccionados.​ Pack LaLiga (miMovistar) 35 € Añade todos los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion a tu tarifa miMovistar. ​ Pack Champions / competiciones UEFA 23–24 € Añade Champions, Europa League y otras competiciones europeas. Pack Todo el Fútbol 49 € Incluye LaLiga, Hypermotion, competiciones UEFA y otros torneos en un único pack. Tarifa miMovistar (fibra + móvil + TV) Desde 80–100 € Paquete convergente sobre el que se añaden los packs de fútbol (LaLiga o Todo el Fútbol).

Dispositivos en los que se puede ver Movistar Plus:

Smart TV compatibles (Samsung, LG, Android TV, etc.)

Decodificador de Movistar conectado al televisor

Ordenadores (PC y Mac) mediante navegador web

Teléfonos móviles (Android e iOS) con la app oficial

Tablets (Android e iOS) con la app oficial

Algunos dispositivos multimedia/TV Box compatibles (por ejemplo, Android TV, Chromecast, etc.)

Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo 22 de marzo de 2026

Domingo 22 de marzo de 2026 Lugar: Santiago Bernabéu de Madrid, España

Santiago Bernabéu de Madrid, España Horario: 3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España

3:00 p.m. Perú y Colombia / 9:00 p.m. España Canal TV: Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2

Movistar LaLiga TV, Movistar LaLiga TV UHD y Movistar LaLiga TV 2 Streaming: Movistar Plus