¡El Derbi madrileño paraliza el mundo este domingo 22 de marzo de 2026 con un choque electrizante en el legendario Estadio Santiago Bernabéu! Real Madrid y Atlético de Madrid se ven las caras en una batalla crucial por el dominio de LaLiga, donde el orgullo de la capital española está en juego. Si vives en Estados Unidos y no quieres perderte ni un segundo de esta rivalidad histórica, aquí te contamos todos los detalles para seguir la acción. Si buscas cómo mirar Real Madrid — Atlético Madrid EN VIVO GRATIS, existen diversas opciones de streaming y canales oficiales para la audiencia hispana en EE. UU. ¡Prepárate para vivir la pasión del fútbol español con la mejor transmisión en nuestro idioma y optimizada para la comunidad hispana!

El conjunto merengue llega a este compromiso en un estado de forma envidiable, ocupando la segunda posición de la tabla general con 66 unidades acumuladas. El equipo, ahora bajo la dirección técnica de Álvaro Arbeloa, viene de dar un golpe de autoridad en la UEFA Champions League 2026 tras eliminar en octavos de final al Manchester City. Con la moral por las nubes, el Real Madrid busca repetir la dosis del último enfrentamiento directo, donde se impusieron 2-1 a los colchoneros. La misión es clara: sumar tres puntos para seguir presionando al líder FC Barcelona y no ceder terreno en la carrera.

Por otro lado, el Atlético de Madrid de Diego Simeone llega herido pero con sed de revancha tras una dura caída 3-2 ante el Tottenham en la Liga de Campeones de Europa. Actualmente, los rojiblancos se sitúan en el tercer puesto con 57 puntos, sabiendo que una victoria en el Bernabéu acortaría distancias y reavivaría sus esperanzas ligueras. El “Cholo” prepara una estrategia de hierro para frenar el ataque blanco y dar el zarpazo en patio ajeno este domingo por la noche. Será un duelo táctico de alto voltaje donde el Atleti intentará demostrar por qué es el equipo más aguerrido del campeonato.

Mira la transmisión de Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Jornada 29 de LaLiga 2026 y conoce los horarios, canales y dónde podrás ver en TV el juego. (Foto: AFP / Composición Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO Real Madrid — Atlético Madrid en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Jornada 29 de LaLiga 2026 este domingo 22 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 5:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

España: 9:00 pm

Posibles alineaciones del Real Madrid — Atlético Madrid

Real Madrid: Thibaut Courtois; Francisco José García Torres, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger,Trent Alexander-Arnold; Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde; Vinícius Júnior, Brahim Díaz, Arda Güler.

Atlético Madrid: Juan Musso; Matteo Ruggeri, Dávid Hancko, Nahuel Molina, Nahuel Molina; Ademola Lookman, Johnny Cardoso, Marcos Llorente, Giuliano Simeone; Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

Real Madrid y Atlético Madrid se enfrentan este domingo 22 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu (Imagen hecha por Gestión con apoyo de la IA Gemini)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid — Atlético Madrid?

Este domingo 22 de marzo de 2026 se podrá ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid por la Jornada 29 de LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV y ESPN App

México: SKY Sports México, SKY+ e izzi

España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD y M+ LALIGA TV

Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free y myCANAL

Alemania: DAZN Deutschland y DAZN2 Germany

Argentina: ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina

Colombia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Uruguay: ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina

Perú: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Chile: ESPN Chile y Disney+ Premium Chile

Ecuador: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Bolivia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile

Venezuela: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM

Costa Rica: Sky Sports Norte

El Salvador: Sky Sports Norte

Nicaragua: Sky Sports Norte

República Dominicana: Sky Sports Norte