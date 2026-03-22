No cabe duda que la Jornada 29 de LaLiga 2026 nos permitirá ver grandes partidos. Uno de ellos es el Real Madrid vs. Atlético de Madrid, que se disputará en el Santiago Bernabéu este domingo 22 de marzo. Para que sepas qué canal lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO, continúa leyendo esta nota.
Luego de ganar categóricamente 4-0 al Elche en la jornada anterior, el cuadro merengue buscará un nuevo triunfo en su casa. Sin embargo, al frente tendrá a un rival decidido a sumar de a tres de visita. Sí, el cuadro colchonero, que llega al encuentro tras vencer por la mínima diferencia al Getafe en la fecha pasada, será un gran desafío para la escuadra dirigida por Álvaro Arbeloa.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. Atlético Madrid?
Este domingo 22 de marzo se podrá ver el Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN App
- México: SKY Sports México, SKY+, izzi
- España: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD
- Francia: beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN2 Germany
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: Disney+ Premium Brazil
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: ESPN Deportes, NAICOM
- Costa Rica: Sky Sports Norte
- El Salvador: Sky Sports Norte
- Nicaragua: Sky Sports Norte
- República Dominicana: Sky Sports Norte